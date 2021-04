Tien jaar na dubbele moord in Baflo: ‘Haar foto hangt hier nog altijd aan de muur’

Ze pakt de rouwkaart van de wand tijdens het bellen. ‘Haar foto hangt hier nog, ik zie haar elke dag’, zegt Lenie ’t Hart over Renske Hekman, die als bioloog onderzoek deed naar zeehonden op de Dollard. ‘Het was echt een topwijf. Ik kom vaak nog dingen van haar tegen. Stukken die ze geschreven heeft en die in ons archief staan.’

Renske Hekman is 29 jaar oud als ze op 13 april 2011 vraagt of ze iets eerder van haar werk in het zeehondencentrum in Pieterburen naar haar appartement in Baflo mag. ‘Ze moest naar haar vriend toe’, zegt ’t Hart, die verder ook niet weet waarom ze eerder van haar werk vertrok. Renske kennende was er iets serieus aan de hand: ze was dol op haar werk.

Uitgeprocedeerd

Er is zeker iets serieus. Haar vriend Alasam, met wie ze sinds een paar jaar een relatie had, voelt zich niet goed. Hij is uitgeprocedeerd en moet terug naar zijn geboorteland Benin. Dat gegeven maakt de krantenbezorger neerslachtig. Hij gebruikt antidepressiva en heeft net een aanpassing in zijn medicatie gehad. Eerder had zo’n aanpassing tot psychotische verschijnselen geleid.

Alasam wil die avond de woning van Renske verlaten. Zij probeert hem tegen te houden in de kleine gemeenschappelijke gang. Alasam slaat haar dood met een brandblusser. Buren die op het geschreeuw afkomen, bellen 112.

De hal waar Renske werd vermoord (Foto: Noor Vloeimans/RTV Noord)

Terwijl Renske dood in de gang ligt, gaat Alasam ervandoor. Hij vlucht richting het station, dat vlakbij Renskes woning ligt. Bij het station rijdt motoragent Dick Haveman. In een worsteling pakt Alasam diens dienstwapen af. Hij schiet de agent van dichtbij door zijn hoofd.

'Het is Dick, en het is niet goed'

Journalist André Spaansen van de Telegraaf loopt op dat moment, net zoals andere verslaggevers, door Baflo. Het is koud en donker, ongeveer het hele dorp is afgezet met politielinten. De fotograaf met wie hij op pad is hoort een portofoon van een agent kraken. ‘Het is Dick, en het is niet goed’, zegt een overslaande stem.

De pers loopt op dat moment nog rond het dorp. Omdat de woordvoerders van de politie die aan het werk zijn zo aangeslagen zijn door de dood van hun collega, wordt er een persmoment belegd op het politiebureau in de stad.

Ik heb geluk gehad dat er een auto stopte, waardoor hij was afgeleid en ik weg kon komen. Ik heb nog nooit zo hard gerend Hielke Buma - krantenbezorger in 2011

Rond middernacht zitten journalisten te luisteren naar wat woordvoerders van de politie kwijt kunnen over de dood van hun collega en Renske.

Spaansen weet dan nog niet heel veel, behalve de enorme impact die de dubbele moord op het dorp heeft. ‘Die was enorm. Een dubbele moord in zo’n klein Gronings dorp, dat verwachten mensen daar niet.’

Online herdenking vanwege corona

De uitvaart van Haveman maakt indruk op Spaansen. 'Ik denk dat er wel 1200 motoragenten door Groningen reden', zegt hij. Vanwege corona is de herdenking dit jaar een stuk soberder. De familie heeft voor zijn tiende sterfdag een online gedenkplaats opgericht, waar iedereen een bericht achter mag laten.

Dorpeling Hielke Buma denkt af en toe nog aan tien jaar geleden. Hij had als 15-jarige scholier een krantenbaantje en kwam S. op diens vlucht tegen. ‘Hij pakte mij bij mijn schouder en schreeuwde: ‘meekomen!’ Ik heb geluk gehad dat er een auto stopte, waardoor hij was afgeleid en ik weg kon komen. Ik heb nog nooit zo hard gerend.’

Buma woont op steenworp afstand van het station en de plek waar S. uiteindelijk werd opgepakt. Verschillende agenten schieten hem neer en overmeesteren hem.

Het gebouw waar Renske woonde (Foto: Noor Vloeimans/RTV Noord)

Terugkeer naar Benin

Tien jaar later wil de politie Noord-Nederland niet ingaan op interview verzoeken. Wel meldt de eenheid dat ‘collega’s nog altijd met veel waardering over Dick spreken. Dit verschrikkelijke incident heeft tot op de dag van vandaag enorm veel impact op onze politiemensen. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van Dick Haveman en Renske Hekman.’

Alasam S. wordt uiteindelijk veroordeeld tot 5,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Sinds 2017 zit hij in een kliniek waar hij wordt behandeld. Hij moet, nog steeds, na zijn behandeling terug naar Benin.

Hoe graag hij in 2011 hier wilde blijven; zo graag wil hij nu terug naar Benin. Hij is bezig met het opzetten van een eigen bedrijf en wil graag zijn familie weer zien. Wanneer hij vertrekt, hangt af van zijn herstel, de behandelmogelijkheden daar, en wanneer de documenten in orde zijn. Vooralsnog verschijnt hij volgend jaar voor de derde keer voor de rechtbank in Groningen om zijn tbs te verlengen.

