Provincie geeft Stadskanaal extra tijd voor ordenen financiën

Dat vertelt Hamster in de podcast Voorwaarts Voorwaarts van RTV Noord.

Stadskanaal heeft op dit moment meerdere scenario’s op tafel liggen om de financiële problemen in de gemeente op te lossen. Het maken van een herstelplan is daar onderdeel van, maar de gemeente rekent vooral op compensatie vanuit het Rijk. Minister Kajsa Ollongren heeft toegezegd in juni met een nieuw verdeelvoorstel voor het gemeentefonds te komen.

Extra jaar

Daarnaast hoopt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) dat een nieuw kabinet de pijn gaat verzachten. Maar mocht het niet opleveren wat Stadskanaal voor ogen heeft, kan de provincie Stadskanaal tegemoet komen.

‘We zouden nog een extra jaar onder preventief toezicht kunnen staan, zonder direct naar een artikel 12-status te gaan’, zegt Hamster. ‘De provincie begrijpt dat wij op dit moment niet de structurele ingrepen in onze begroting zullen doen, zolang er nog een onderzoek naar onze gemeentefinanciën loopt en het geld uit Den Haag mogelijk onderweg is.’

Sluitingen

Stadskanaal zit namelijk zo diep in het rood dat wanneer de tekorten door bezuinigingen moeten worden opgevuld, er voorzieningen als zwembaden, theater Geert Teis en bibliotheken zullen moeten sluiten. 'En dat is eigenlijk niet uit te leggen', stelt Hamster. De provincie geeft Stadskanaal daarom extra ruimte, om te voorkomen dat deze voorzieningen nu al gesloten moeten worden, terwijl er mogelijk extra geld op komst is.

Ondertussen bakkeleit Stadskanaal met het ministerie van Financiën over de begrotingsscan die het ministerie zou uitvoeren.

‘Die weigeren dat’, vervolgt de bestuurder. ‘Zij stellen dat ze eerst de meicirculaire willen afwachten.’ In mei worden de gemeenten geïnformeerd over de hoogte van het bedrag wat ze jaarlijks van het Rijk krijgen. ‘Maar we zullen er met de provincie extra op drukken dat ze deze scan alsnog zullen uitvoeren.’

Over de podcast

Voorwaarts Voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en maatschappij. In de podcast behandelt Martijn Folkers verschillende onderwerpen met uiteenlopende gasten. De naam van de podcast is afgeleid van het Groninger vlaggenschip, de Voorwaarts Voorwaarts. Dit was lange tijd het schip dat ondersteund werd door de gemeente en de provincie Groningen en de Voorwaarts Voorwaarts gold als uithangbord voor Stad en Ommeland.

