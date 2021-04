Pete Miller openhartig over situatie bij Donar: ‘Damjan Rudez blijft’

De 68-jarige Miller speelde in een ver verleden (1975-1978) voor Donar en is sinds 2017 hoofdcoach van Basketball Academy RTC Noord. De Amerikaan vervangt de Kroaat Rudez, die een contract had voor drie seizoenen en maandag te horen kreeg dat hij op non-actief is gezet.

‘Moeilijke situatie, we zijn erg goede vrienden geworden’

‘Het was een verrassing en ook een moeilijke situatie voor mij, want ik was één van de mensen die verantwoordelijk was om Ivan Rudez hierheen te halen. Ik had mijn informatie van een andere coach die ik kende, en ik wilde Ivan graag hierheen halen. Ook vanwege zijn kennis om samen te werken met jonge spelers.’

‘En sinds hij hier is, zijn we erg goede vrienden geworden. We hebben veel gesprekken gehad. Ik heb al voor hem gekookt en hij heeft al voor mij gekookt. We hadden een hele goede band. Toen ik gisteren hoorde dat dit zou kunnen gebeuren, was dat niet makkelijk voor mij. Ik heb met de beslissing niks te maken gehad, maar het bestuur had hier blijkbaar duidelijke redenen voor’, aldus Miller.

‘Het is een risico’

‘Het zal nu van mij moeten komen. Ik heb wel een beetje een andere filosofie over sommige dingen, dan Ivan heeft. Misschien benader ik de spelers anders dan hij. Het is misschien een beetje een risico, maar niet in de zin van dat het een te grote uitdaging is, of omdat ik niet weet wat er speelt hier. Het is een risico in de zin van hoe het team reageert op de situatie. Maar bij de twee trainingen die ik vandaag heb gegeven, werd positief gereageerd. Ik denk dat we samen kunnen werken.’

Een wijs man vertelde mij ooit: Stel je doelen niet te laag, want dan bestaat het risico dat je ze haalt Pete Miller - interim coach bij Donar

‘Niet te veel veranderen’

‘Er zijn wat dingen, aanvallend en verdedigend, die ik anders zou aanpakken. Die gesprekken heb ik ook al met Ivan gehad. We hebben veel gesproken en we hebben verschillende meningen over dingen. Maar ik probeer dingen niet te veel te veranderen, omdat het vrij laat in het seizoen is, en we hebben daar nu niet echt tijd meer voor.’

‘Geweldig dat Damjan blijft’

Over speler Damjan Rudez, de jongere broer van de vertrokken coach, die in de NBA heeft gespeeld, is Miller duidelijk, ‘Hij vertelde mij voor de training dat hij blijft. Het was een moeilijke situatie en hij was de eerste speler waarmee ik heb gesproken na de eerste teambespreking. Ik vroeg hem om te blijven. Ik heb hem mijn gevoelens over zijn broer uitgelegd en hoe moeilijk het was voor mij. Ik heb hem ook uitgelegd dat ik hem er graag bij houd, vanwege de kwaliteiten die hij heeft. Hij vroeg of hij in de ochtend vrij kon krijgen en toen hij in de middag op de club kwam, vertelde hij mij dat hij er helemaal voor wil gaan. Dat was een geweldige verrassing voor mij.’

Ik kwam hier in 1975 en heb mijn omzwervingen gehad. Nu ben ik terug en sta ik aan de zijkant bij de club die het meeste voor mij betekent Pete Miller - interim coach bij Donar

‘Nog twee prijzen winnen’

‘Er zijn een hoop ongelukkige dingen gebeurd. Ik weet dat verder iedereen ook te maken heeft gehad met corona, er zijn blessures geweest en spelers met een wisselende vorm. Dat maakte het ook lastig. Maar het feit blijft dat dit team veel kwaliteit heeft. Er is misschien één ander team dat wellicht meer kwaliteit heeft, dat hebben we het afgelopen weekend gezien bij Leiden. Ze spelen nu goed. Maar dit team is in staat om het die ploeg lastig te maken. Ik denk dat het meer een mentaal ding was het afgelopen weekend dan het basketbal of de fysieke gesteldheid.’

‘Het is mijn doel om twee prijzen te winnen. Een wijs man vertelde mij ooit: Stel je doelen niet te laag, want dan bestaat het risico dat je ze haalt. We zetten dus hoog in.’

‘Ik ben altijd een Donar-man geweest, de cirkel is rond’

‘Ik was er zeker van dat de eerste keer dat ik mijn basketbalschoenen aandeed en de zaal in liep voor de training, dat ik een Donar-man was. En ik ben die Donar-man, ook al was ik tussendoor in Duitsland, in Oostenrijk en al die andere plaatsen. Ik ben een Donar-man en ik ben altijd een Donar-man geweest.’

‘Dat was één van de gesprekken die ik met Martin de Vries (bestuurslid bij Donar, red.) heb gehad. Toen hij me over deze situatie vertelde, zei ik: Kijk Martin, als je me nodig hebt, ben ik er. Ik ben een Donar-man, net als jij. Dit betekent veel voor me. Ik wilde dat het onder betere omstandigheden was, maar ik ben er. Dit is mijn club, ik houd ervan om in deze stad te zijn. De fans weten dat ik als speler alles gaf, en dat doe ik ook als coach.’

‘Ik voel me erg comfortabel in deze situatie. De cirkel is rond nu. Ik kwam hier in 1975 en heb mijn omzwervingen gehad. Nu ben ik terug en sta ik aan de zijkant bij de club die het meeste voor mij betekent.’

Volgend jaar ook Donar-coach? ‘Je weet maar nooit’

‘Zoals het nu lijkt, is het een interim-klus tot en met het einde van het seizoen. Weet je, ik ben 68 jaar oud. Op een gegeven moment moet ik rustig aan doen en van mijn leven gaan genieten. Er zijn nog een hoop golfbanen die ik nog niet gezien heb’, lacht Miller.

‘Ik heb nog een contract voor een jaar, hoofdzakelijk voor de Basketball Academy RTC Noord. Dat is een partner van Donar, dus waar ik dat laatste jaar doorbreng, dat kan ik niet zeggen. Ik denk dat ik terug naar de academie ga en verder ga met de jeugd... Maar je weet het maar nooit’, zo besluit Miller met een geheimzinnige lach.

Komende zaterdag, uit bij Den Helder Suns, beleeft Miller zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van Donar.

Lees ook:

- Kleedkamer Noord #21: Alles over de ontslagen Rudez bij Donar

- Donar zet coach Rudez aan de kant: 'Heel teleurstellend'