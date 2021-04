'Vergeten' marktkooplui in actie: 'Het is vrij onzinnig dat we thuiszitten'

Marktkooplui met non-food artikelen kwamen al eerder in actie (Foto: Archief RTV Noord\Jan Been)

'We voelen ons over het hoofd gezien. Ik geloof dat we gisteravond voor het eerst een keer genoemd zijn door de voorzitter van de Veiligheidsregio's. We worden gewoon buitengesloten'. dat zegt marktkoopman Ard Barkhof uit Roden, die altijd op de markt in hartje Stad was te vinden.

Was te vinden, want sinds 15 december is hij er niet meer geweest. Toen ging de coronamaatregel in waarbij marktkooplieden in de non-foodsector niet meer naar de markt mochten. De marktlui die groente, worsten en andere etenswaren verkopen, mogen dat wel.

De buitenlucht is veilig als ik me gewoon aan de regels houd Ard Barkhof - marktkoopman

Niet aan de bak

'Ik verkoop wenskaarten, huishoudelijke- en hobbyartikelen, eigenlijk van alles wat en dan mag ik al maanden de de markt niet op. Terwijl het in de buitenlucht en veilig is als ik me gewoon aan de regels houd. Het is vrij onzinnig dat we thuiszitten', meent Barkhof.

De meeste marktkooplui, die niet aan de bak mogen, worden gecompenseerd via de coronaregelingen. Dat geldt niet voor Barkhof: 'Ik val overal buiten. Mijn vrouw die werkt en ik heb een eigen huis. Ze zeggen: maak dat eerst maar op. Dat is toch verrekte lastig'.

Het kabinet geeft hoop en het OMT sukkelt dat weer onderuit Ard Barkhof - marktkoopman

Malieveld

Barkhof doet dinsdag mee aan een protestactie in Den Haag. Ruim honderd marktkooplieden uit heel Nederland zetten op het Malieveld hun kraam op. Daarna gaan ze naar het Binnenhof om een petitie aan te bieden, waarin ze vragen om naar hun situatie te kijken.

Dinsdagavond is er ook weer een persconferentie van demissionair premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Barkhof heeft weinig hoop dat er enige lucht komt voor zijn situatie.

'Het is een stukje valse hoop. Het is een één-tweetje tussen het OMT (Outbreak Management Team-red) en het kabinet. Het kabinet geeft hoop en het OMT sukkelt dat weer onderuit. Ze gaan het nu per week bekijken. Maar ik denk dat het nog wel weken gaat duren'.

'Daarom gaan we ook naar Den Haag, want ik heb het wel gehad met thuiszitten. Ik mis de markt', aldus Barkhof.

