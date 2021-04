Zwemmers bibberen van de kou in Papiermolen: 'Ketel had storing'

Zwemmers in de Papiermolen in Groningen (Foto: ANP)

Zwemfanaten kregen maandagochtend in De Papiermolen in de stad Groningen letterlijk een koud bad.

Door een storing in de gasketel was het zwemwater in het buitenbad maar 19 graden Celsius. 'De temperatuur moet altijd tussen de 20 en 24 graden zijn. De ketel kan net als een cv-ketel thuis een storing hebben. En als het buiten dan ook nog eens erg koud is, koelt het water snel af', zegt locatiemanager Marcel Dieterman.

Wetsuit

RTV Noord-medewerker Egbert Minnema was maandag één van de ongelukkigen. Bij de kassa kwam hij al iemand tegen in een wetsuit. 'Ja, een wetsuit was wel nodig', zei de bezoeker tegen hem.

'Aarzelend sprong ik het water in', zegt Minnema, 'ik ging er van uit dat ik in een lekker warm bad terecht zou komen. Maar hoe hard ik ook zwom, ik werd maar niet warm. Ik zag dat de geoefende zwemmers vrijwel allemaal een wetsuit droegen. Maar ik niet, en ik was niet de enige. De meesten hebben het uur niet volgemaakt.'

Dinsdagochtend was de storing verholpen. 'De temperatuur is nu weer zoals-ie zou moeten zijn: 24 graden', zegt Dieterman.

Lees ook:

- Zwemmers in De Papiermolen ondanks de kou: 'Het is prima hoor'