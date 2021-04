Olijk duo vertrekt bij Lycurgus en kiest voor buitenland

Volleyballers Auke van de Kamp (25) en Sam Gortzak (26) vertrekken bij Amysoft Lycurgus. Beide spelers gaan volgend seizoen in het buitenland spelen na een zeer succesvolle tijd in Groningen. Waar ze gaan spelen, is nog niet duidelijk.

Het duo kwam in de zomer van 2015 over van het Talentteam Papendal naar Groningen. Gortzak is de langstzittende speler bij Lycurgus, omdat Van de Kamp vorig seizoen in het Belgische Achel speelde.

Alle prijzen

Gortzak is als enige speler betrokken geweest bij alle prijzen die de club tot nu toe won: De landstitel in 2016, 2017 en 2018. De beker in 2016 en 2020 en de Supercup in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2020.



De spelverdeler moest bij Lycurgus wel steeds genoegen nemen met een plek op de bank. Jay Blankenau, Matt West, Carlos Mora Sabaté, Stijn Held en Luke Herr stonden hem door de jaren heen in de weg voor een basisplaats.

Publiekslieveling

Passer-loper Auke van de Kamp groeide al snel uit tot publiekslieveling bij Lycurgus en miste van de prijzenreeks alleen de bekerwinst in 2020, omdat hij toen actief was in België.

De nieuwe club van Gortzak wordt dinsdagavond bekend gemaakt. De toekomst van Van de Kamp wordt wat dat betreft medio mei duidelijk.