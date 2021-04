Waterbedrijf wil Groningen omtuinen, TuinTom geeft tips

Met omtuinen bedoelt het waterbedrijf 'natuurlijk tuinieren'. Hovenier TuinTom gaat dit de Groningers leren.

Voorbeeldtuin

Aan de Radesingel in Stad heeft TuinTom, die eigenlijk Martijn van Klaveren heet, een voorbeeldtuin gemaakt. ‘Dit is om te laten zien dat het eigenlijk heel makkelijk is om een tuin op een natuurlijke manier in te richten’, zegt Eveline Corbeel van het waterbedrijf.

Bestrating eruit

De eerste tip van TuinTom is: bestrating eruit. ‘Dit was een heel groot tegelplateau’, vertelt Van Klaveren. ‘Nu ligt er grind met worteldoek eronder. Daardoor zakt regenwater gelijk weg.’

Gevelbeplanting

De tweede tip van TuinTom is: gevelbeplanting. ‘Deze gevel wordt heel warm door het zonlicht en straalt dan veel warmte uit. Dat noemen we hittestress. Door gevelbeplanting koelt het hier af.’

Regenton

De derde tip van TuinTom is: het gebruik van een regenton. ‘Water opvangen is goed. Dat kun je gebruiken om je planten water te geven. Zo bespaar je ook kraanwater. Maar je kunt ook kiezen voor planten die beter tegen droogte kunnen.’

De laatste tip van TuinTom is: gebruik geen gif. ‘Gif gebruiken is zo verleidelijk, maar het is o zo slecht voor alles dat groeit en bloeit. Je moet iets vaker op de knieën om onkruid te trekken of accepteren dat alles iets groener is.’