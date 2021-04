'In mijn straat een strandje en een hangmat: Maak me gek!'

Een stadse straat zonder auto's met spelende kinderen en gezellig barbecue-ende ouders. Dat lijkt iets van vroeger en is in deze moderne tijd misschien wel een utopie. Maar de gemeente Groningen gelooft er in en komt met het project 'Maak van je straat een Leefstraat'.

Dit pilotproject is geboren uit de coronacrisis. Door corona konden en kunnen mensen niet op vakantie. De gemeente Groningen is daar op ingesprongen door mensen een soort van vakantie te laten houden in de eigen 'Leefstraat'.

Zwembadje

'Een Leefstraat wordt tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer', legt woordvoerder Henk Kosmeijer van de gemeente Groningen uit. 'Kinderen kunnen spelletjes spelen op straat, je kunt een zwembadje neerzetten. Maar je kunt ook denken aan een strandje met een hangmat. Maak me gek!.

Dat lijkt allemaal heel mooi, een vakantie in eigen straat. Maar daar zitten wel haken en ogen aan. Neem alleen al de parkeerproblematiek. De auto's die uit de straat moeten worden geweerd voor de Leefstraat moeten wel ergens staan.

Medestanders vinden

Daarmee wordt de parkeerdruk opgevoerd in andere straten. 'Dat is een uitdaging. Je moet alles heel goed overleggen. Je moet ook medestanders voor het project vinden, want het kan niet zo zijn dat vier mensen in de straat een feestje voor zichzelf gaan vieren'.

Het idee voor de Leefstraat komt uit de Groninger gemeenteraad en is in eerste instantie opgepakt in Groningen-Zuid.

Springen in het diepe

'Maar het is in principe voor de hele gemeente. Mensen met een goed plan voor een Leefstraat kunnen daar subsidie voor aanvragen. Het is een beetje springen in het diepe, maar we gaan leren van de ervaringen die we opdoen. Het is tenslotte een pilot', aldus een optimistische Henk Kosmeijer.

'