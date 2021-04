Hoogleraar psychologie over coronastappenplan: 'Kleine stapjes zijn goed'

Alle hoop is gevestigd op 28 april. Die datum is door demissionair premier Rutte genoemd voor verdere versoepelingen. Het is onderdeel van een stappenplan richting de zomer, vertelde Rutte.

Als de ziekenhuisopnames het toelaten gaat de avondklok er vanaf 28 april af, mogen de terrassen onder voorwaarden weer open, worden de winkelmogelijkheden verruimd en mogen we thuis weer twee bezoekers ontvangen. Twee weken later kunnen bijvoorbeeld ook pretparken, dierentuinen en zwembaden weer open, als de cijfers daar goed genoeg voor zijn. Zo zijn er in totaal vijf stappen richting het openen van de samenleving.

'Ongelukkig' dat eerder 1 april werd genoemd

Vorige week lekte 21 april uit als datum voor mogelijke versoepelingen. Rutte noemde dat nu 'ongelukkig'. Dat hij nu opnieuw een datum noemt, snapt hoogleraar Sociale Psychologie Arie Dijkstra van de RUG wel. 'Je geeft mensen iets om naar toe te werken. Ik vind het heel verstandig dat ze het nu in kleine stappen doen. Het is heel concreet en nu is heel goed benadrukt: het is geen belofte. En daar moeten mensen het mee doen!'

'Chaotisch einde van de pandemie'

Als sociaal psycholoog ziet Dijkstra wel de risico's van het noemen van een datum voor versoepelingen, zelfs als het kabinet erbij zegt dat het afhangt van de druk op de ziekenhuizen. 'Mensen willen graag dat de terrassen opengaan en zien zich er al zitten. Dat wordt dan de sociale realiteit. Ze gaan plannen maken en het is dan moeilijk te verkroppen elke keer dat het niet doorgaat.'

Mensen kunnen vervolgens op twee manieren reageren: met teleurstelling of met woede. Dat laatste gebeurt steeds meer. 'Mensen denken: hoe komt het dat ik me rot voel? Door de overheid en dan worden ze boos. Het is zo een chaotisch einde van de pandemie, als het al een einde is.'

Beter om geen hoop te geven?

Kan de overheid het perspectief op versoepelingen dan maar niet beter achterwege laten? Nee, zegt Dijkstra. We leven nou eenmaal in een land dat bij ons past en dat is geen land waarin de overheid met harde hand regeert. 'Je hebt twee extremen. Een overheid die alleen informatie geeft en zegt: doe ermee wat je wilt en een overheid die manipuleert: dit is de werkelijkheid en dit moet je doen. Wij zitten er in Nederland tussenin en dat willen we blijkbaar; we hebben Rutte net weer gekozen. We willen de stijl van Rutte blijkbaar.'

Meeste mensen worden niet ziek

Dijkstra vindt dat de toon van de persconferentie wel goed was. 'Het was een serieuze boodschap. Rutte probeerde neer te zetten: mensen het gaat nog niet goed. Dat is wat je nu nodig hebt. Want voor de meeste mensen is het risico om ernstig ziek te worden of dood te gaan relatief laag. Dat weten mensen na een jaar crisis; de meeste mensen zijn gewoon niet ziek geworden. Dan is het heel moeilijk om toch het gevoel van dreiging te houden. Rutte probeerde dat gevoel van urgentie goed neer te zetten. Het is geen leuke boodschap: we moeten nog uitstellen.'