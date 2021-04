Waterschap zet onderwaterbulldozer in bij baggeren in Thesinge

Omdat er weinig ruimte is om het slib met een kraan uit het water te halen, zet het waterschap een bijzondere methode in. Dat gebeurt met een zogeheten duwboot.

Duwboot

'Het is een onderwaterbulldozer', zegt Ruurd van der Berg van Noorderzijlvest. 'Voor de duwboot zit een grote schuif die over de bodem gaat en het slib voor zich uitduwt. Het wordt naar een plek geschoven waar de kraan wel op de oever kan staan'.

'Daar wordt de bagger er uit gehaald en in een vrachtwagen gestort. Dit is eigenlijk de enige manier om dit werk goed en zonder schade voor de omgeving uit te voeren.'

Zorgen over schade

Aan de ene kant van de Geweide staan de woningen pal aan het water. Aan die kant is helemaal geen ruimte om een kraanmachine neer te zetten. Aan de andere kant ligt De Dijk. Deze klinkerweg met woningen is smal en zou beschadigd kunnen raken door er zware machines op te zetten.

Aan het einde van De Dijk is een weiland waar genoeg ruimte is voor een kraan en de vrachtwagen. Naar die plek wordt door de duwboot dan ook de bagger geschoven. Van der Berg: 'Er waren wel wat zorgen bij aanwonenden over mogelijke schade aan de weg. In een paar online-bijeenkomsten hebben we uitgelegd hoe we het zouden gaan aanpakken. En op deze manier gaat het heel goed.

De duwboot met voorop de schuif die onder water de bagger voor zich uit duwt (Foto: Jan Been/RTV Noord)

'Het water is nu tachtig centimeter diep', zegt Van de Berg, 'Als je er in springt dan sta je meteen tot aan je knieën in de modder. Straks is het zo'n twee meter diep en kun je er weer in zwemmen en varen.'

Vervuild slib

Veel aanwonenden hebben een roeibootje, maar die liepen geregeld vast, weet Van der Berg. 'Ze zijn blij dat we nu aan het baggeren zijn. Het is jaren geleden dat dat is gebeurd.'

Het slib is deels vervuild blijkt uit onderzoek van het waterschap. Het vervuilde slib wordt voor verwerking afgevoerd naar De Stainkoeln bij de stad. Met de schone bagger wordt een akker pal langs de Geweide opgehoogd. 'De boer wilde het graag hebben', zegt Van der Berg.