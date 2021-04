ProRail past te hoge perrons voor nieuwe treinen halverwege 2023 aan

Daardoor is het vooral voor minder mobiele reizigers lastiger om die nieuwe trein te gebruiken. Mensen kunnen wel hulp krijgen: ze moeten dan minstens drie uur voor hun rit naar vervoerder Arriva bellen om aan te geven dat ze met de trein willen. Dan regelt Arriva een ander bedrijf dat de reiziger vervolgens helpt met instappen.

Hoogteverschil

Sinds afgelopen maandag rijdt Arriva met nieuwe treinen op het traject Groningen-Leeuwarden. Tegelijk rijden ook de oude Arriva-treinen nog. Er is, behalve het uiterlijk, een praktisch verschil tussen de twee treintypes. De oude treinen hebben een 'instaphoogte' van 80 centimeter, terwijl dat bij de nieuwe treinen 75 centimeter is.

Eén van de achttien nieuwe Arriva-treinen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Die 75 centimeter sluit aan op een richtlijn waar alle perrons in Nederland op worden aangepast. Stations zijn 76 centimeter hoog, zodat mensen zo makkelijk mogelijk een trein in kunnen komen.

Sporen op hoofdstation verzakken

Eind vorige week, een dag na de perspresentatie van de nieuwe treinen, werd duidelijk dat de nieuwe treinen op sommige stations slecht aansluiten op de perrons. Ook op station Groningen is dat het geval. Het probleem: de sporen zijn verzakt, waardoor het hoogteverschil tussen het perron en het spoor gegroeid is. Daardoor is het verschil niet de beoogde 75 centimeter, maar in werkelijkheid ongeveer 85 centimeter.

De treeplank en het perron verschillen in hoogte (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Het gevolg is dat de nieuwe treinen zo'n tien centimeter lager komen te staan dan het perron. Een lastige situatie voor sommige reizigers. Die zijn er de afgelopen jaren juist aan gewend geraakt dat de treinen en perrons dezelfde hoogte hebben.

Die 'gelijkvloerse instap' was zelfs één van de belangrijkste innovaties van de nieuwe treinen ten opzichte van de oude Wadlopers. Die treinen verdwenen in 2006 van het Nederlandse spoor. Om zo'n trein in te stappen moest je een trapje oplopen.

Verbouwing

Om die reden moeten de perrons op verschillende Friese stations en station Groningen worden aangepast. In Friesland gebeurt dat op sommige stations dit jaar al. In Groningen is het werk over ruim twee jaar gepland, omdat het Hoofdstation momenteel al een grote verbouwing ondergaat.

De wijziging van de hoogte van de perrons wordt onderdeel van die verbouwing. 'Het is weinig kostenefficiënt om nu al van alles aan de hoogte te veranderen, en dat over een paar jaar opnieuw te doen. Dat kost onnodig belastinggeld', zegt Aldert Baas, woordvoerder van ProRail. Daarom wacht de spoorbeheerder daarmee totdat die perrons sowieso al onder handen worden genomen.

Tussentijds iets aan de hoogte veranderen is volgens Baas ook niet handig omdat het zorgt voor een hoogteverschil met een aangrenzend perron. 'Dat zou risico's met zich meebrengen', zegt de woordvoerder. 'Het kan ervoor zorgen dat rollende middelen als buggy's, rollators en rolstoelen kunnen dan het spoor in rollen.'

