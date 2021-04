Opnieuw pleidooi in Groninger politiek voor heropening van terrassen

Meerdere partijen in de gemeenteraad van Groningen pleiten wederom voor een heropening van de terrassen. Eentje daarvan is coalitiepartij D66.

'Het lijkt ons slim om de terrassen te openen', laat fractievoorzitter Tom Rustebiel desgevraagd weten. Hij wil samen met Student en Stad, VVD en PVV weten hoe de burgemeester denkt over een heropening van de terrassen.

Slimme manier

De partijen deden eerder al een pleidooi om een test uit te voeren met de heropening van de terrassen.

'Wij zien dat andere burgemeesters pleiten voor het openen van de terrassen. Op die manier is de drukte beter te verspreiden', zegt Rustebiel. 'Vanuit druktemanagement lijkt het ons slim om de terrassen te openen. Een heropening is voor ons niet heilig, maar het liefst zien we dat wel gebeuren. Dat moet natuurlijk wel op een slimme manier.'

'Extra ruimte voor de maatschappij'

Voor oppositiepartij Student en Stad is de heropening wel min of meer heilig: 'Het mes snijdt daarbij aan twee kanten', zegt fractievoorzitter Steven Bosch. 'We krijgen op die manier meer spreiding van de drukte en je zorgt dat de maatschappij weer een heel klein beetje extra ruimte krijgt.'

De studentenpartij zegt veel signalen te krijgen over de gemoedstoestand van de inwoners van de gemeente en dan met name de jongeren. De mentale toestand van jongeren is volgens Bosch te scharen onder 'code zwart'.

Druk op het Noorderplantsoen

'Tot nog toe zat burgemeester Schuiling het heropenen van de terrassen als een versoepeling', zegt Bosch die daar een andere lezing op nahoudt. 'Het is voor ons een manier om minder besmettingen te krijgen, maar ook om de druk op het Noorderplantsoen te verlichten.

Tijdens de warme lentedagen zochten mensen het Noorderplantsoen namelijk massaal op. Dat leidde naast teveel drukte ook tot veel zwerfafval. 'Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen dat de heropening van het terras voor minder besmettingen zorgt, daar ben ik mij van bewust', aldus Bosch. 'Wij kunnen dat niet hardmaken, maar de burgemeester zou ook niet kunnen hardmaken dat het niet zo is.'

Burgemeester wacht af

Schuiling liet onlangs al weten geen voorstander te zijn van een heropening. Op dit moment wil hij nog niet vooruitlopen op de vragen van de politieke partijen. 'De burgemeester is een voorstander van versoepelingen, maar alleen als het kan. Of dat kan, hangt af van het kabinet', laat zijn woordvoerder weten.

