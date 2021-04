Eeuwenoud poëziealbum gevonden in Onstwedder dakgoot

Huisarts Jan Pieter de Kroon in Onstwedde vond een poëziealbum, een kasboek en een ander boekje toen hij onlangs zijn dakgoten verving. Met de drie boekjes uit de dakgoot stapte hij naar dorpshistoricus Klaas Meijer.

Klaas Meijer is verguld met de antieke boekjes (Foto: Elwin Baas/ RTv Noord )

Die ging op onderzoek uit en ontdekte via het poëziealbum dat de boeken van Pieter de Groot zijn geweest, een voorganger van huisarts De Kroon in de jaren twintig, dertig en veertig van de vorige eeuw. Dokter De Groot was in de oorlogsjaren lid van de NSB.

De gedichten in het album zijn van mooie kwaliteit (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Het poëziealbum was, zo ontdekte Meijer, van de zus van De Groot, Geertje en stamt uit 1899. Het is prima bewaard gebleven. Meijer denkt dat de boekjes per ongeluk vanaf de zolder in de dakgoot zijn gegleden en dat ze wonder boven wonder nog helemaal gaaf zijn.

De gedichten in het album zijn van mooie kwaliteit. Meijer leest ze met plezier....