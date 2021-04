Oppositiepartijen willen uitleg over Burcht Wedde: 'Er zit ergens een klein leugentje'

Raadsleden van de gemeente Westerwolde willen duidelijkheid over welke beloften zijn gedaan aan het Kinderhotel in de burcht van Wedde. Ze hebben daarom een extra raadsvergadering aangevraagd.

Al een aantal maanden is er ophef over de burcht in Wedde. Volgens Frank Ferrari, die Kinderhotel Burcht Wedde runt in het markante gebouw, heeft de gemeente beloofd om de onderhoudskosten voor dit jaar te betalen. Het Kinderhotel huurt de burcht van de gemeente.

Maar verantwoordelijk wethouder Henk van der Goot ontkent dat dit is beloofd. 'Er is alleen een voorstel gedaan en daar zou weer op gereageerd worden', legde hij eind maart nog uit.

Volledige oppositie vraagt om extra uitleg

Transcripties van een opgenomen gesprek tussen de twee partijen gaven geen duidelijkheid. Het CDA, VVD, GroenLinks, Lijst Timmermans en Ecologisch Alternatief willen daarom een extra raadsvergadering waarin die duidelijkheid wel moet komen.

Ergens zit een klein leugentje Wilt Meendering - raadslid CDA

'Er zit ergens tussen december en nu een klein leugentje', zegt raadslid Wilt Meendering (CDA). Het raadslid doelt daarmee op de berichtgeving die eind december naar buiten komt. Daarin stellen beide partijen dat er een 'overgangsregeling' is voor dit jaar en er wordt gekeken naar een structurele oplossing.

Gesprek is opgenomen en uitgewerkt

Een gesprek waarin dat beloofd zou zijn, is opgenomen door de gemeente Westerwolde. Dat gesprek is vervolgens getranscribeerd en raadsleden konden dat inzien.

Maar duidelijkheid geeft het niet, vindt het raadslid dat de wethouder al eerder kritisch bevraagde over de kwestie: 'In de transcriptie staat tig keer dat gesprekken niet te verstaan zijn', stelt Meendering. 'Daar halen wij geen duidelijkheid uit.' Het liefst wil hij de geluidsopnames dan ook zelf horen. Of dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

Wethouder Henk van der Goot laat weten dat hij bereid is om tekst en uitleg te geven aan de raad over de ontstane situatie. Dat gebeurt op woensdag 21 april. Ook staat hij nog steeds open voor een gesprek met Frank Ferrari.

Lees ook:

- Wat heeft de gemeente beloofd aan de burcht in Wedde? CDA wil geluidsopnames beluisteren

- Ophef over Burcht Wedde: Wie draait dit jaar op voor de onderhoudskosten?

- Westerwolde betaalt voorlopig onderhoud Burcht Wedde: Kinderhotel blijft