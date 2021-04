Maandag verder: OM eist acht jaar cel tegen verdachten in 'Griekse tragedie' Hoogkerk

De drie Stadjers die verdacht worden van het doodsteken en mishandelen van restauranthouder Lazaros Kounatidis staan vandaag voor de rechter. We volgen de zaak met een liveblog verderop in dit artikel.

Wie welke rol heeft gespeeld in de fatale mishandeling in augustus vorig jaar, is de vraag die beantwoord moet worden.

Dat gaat niet makkelijk worden: in het verleden wezen de verdachten naar elkaar of zeiden niet meer te weten wie Lazaros Kounatidis na een nachtelijke ruzie aan de J.A. De Bree-Meijerstraat in Hoogkerk doodstak.

In de nacht van 15 op 16 augustus liep een ruzie in Hoogkerk hoog op. Kounatidis, eigenaar van een Grieks restaurant in Stad, kwam op zijn scooter naar Hoogkerk om zijn zoon te helpen. Die had mot met zijn voormalige vriendengroep en werd uitgedaagd op Whatsapp.

Ploertendoder, messen en knuppels

Vader en zoon gingen naar Hoogkerk om verhaal te halen. In de bak van de scooter had vader Kounatidis een ploertendoder. In Hoogkerk werd het tweetal opgewacht met honkbalknuppels en messen. Vanaf dat moment zijn de verdachten niet duidelijk meer in hun verhaal: ze zeggen alledrie dat ze niet gezien hebben wat er gebeurd is.

Tijdens een niet-inhoudelijke behandeling werd bekend dat het strafdossier van de verdachten op straat is komen te liggen. Een van hen had het doorgestuurd op Whatsapp. Een kwalijke zaak, omdat er privacygevoelige informatie in zo'n dossier staat van bijvoorbeeld getuigen die een belastende verklaring kunnen hebben afgelegd.

De zoon van het slachtoffer is onlangs veroordeeld voor mishandeling en witwassen. Hij kwam een broer van een van de verdachten tegen en sloeg hem van zijn scooter af. Hij kreeg 100 uur taakstaf opgelegd.

Lees ook:

- Verdachten dodelijke mishandeling Hoogkerk staan voor de rechter