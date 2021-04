Als zzp'er coronasteun gehad? Let dan op bij de aangifte

Alfrink neemt de aangifte van de Groninger doorsnee-zzp'er Piet Ainpitter onder de loep. Daar zit voor iedere zzp'er wel iets in waar hij wat aan heeft.

Om te beginnen moet de aangifte van Piet voor 8 mei binnen zijn, tenzij hij uitstel aanvraagt. Omdat de aangifte gaat over het ‘coronajaar’ 2020 zijn er een paar zaken waar hij extra op moet letten.

Er zijn sinds de coronapandemie veel ondersteuningsmaatregelen genomen om ondernemers financieel te helpen. Omdat Piet het afgelopen jaar flink minder opdrachten had, maakte hij gebruik van die steun. Dat betekent dat hij er rekening mee moet houden dat sommige van die maatregelen gevolgen hebben voor zijn aangifte.

Versoepeld urencriterium

Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek moet worden voldaan aan het urencriterium. Ainpitter moet normaalgesproken 1225 uren hebben gewerkt in zijn eigen bedrijf in een jaar.

Doordat veel ondernemers niet meer konden of mochten werken heeft de Belastingdienst voor 2020 ingevoerd dat voor de periode tussen 1 maart en 30 september sowieso 24 uur per week gerekend kan worden, ook al maakte een zzp'er die uren niet echt.

Maar let op: was Piet in loondienst gegaan omdat hij niet in staat was om te werken in zijn bedrijf, dan mag hij die uren niet meerekenen. Haalt hij daardoor geen 1225 uur, dan heeft hij geen recht op ondernemersaftrek, waaronder de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

De Tozo wordt bij het inkomen opgeteld

Onze zzp'er heeft de TOZO-uitkering benut (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Daar moet hij nog wel belasting over betalen. Sommige ondernemers krijgen hierbij te maken met een minder prettige verrassing, want de TOZO is een bijstandsuitkering die wordt verdeeld over de zzp'er en de eventuele partner.

Dus ook Ainpitters partner moet over de Tozo aangifte doen. Er zijn al verhalen bekend dat partners hierdoor flink wat belasting extra moeten betalen.

Piet Ainpitter heeft ook Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) ontvangen. Deze steunmaatregelen zijn subsidies. Ze zijn onbelast en moeten worden opgegeven als 'vrijgestelde winstbestanddelen'.

Uitstel hypotheekbetaling

Ainpitter maakte daarnaast gebruik van de mogelijkheid die zijn hypotheekverstrekker bood om tijdelijk de hypotheek niet af te lossen. Hij moet er daarom rekening mee houden dat hij minder hypotheekrente kan aftrekken. Piet Ainpitter zal dus minder geld terugkrijgen of meer belasting moeten betalen.

Naast deze aandachtspunten voor de belastingaangifte vanwege de corona-steunmaatregelen zijn er natuurlijk nog wat algemene tips voor Piet Ainpitter en zijn zzp-collega's:

- Uitstel van belastingaangifte aanvragen kan tot 8 mei 2021 u. Dan krijg je uitstel tot 1 september 2021

- Tot en met 30 juni 2021 kun je bijzonder uitstel van betaling (dus niet uitstel van aangifte) aanvragen als je door corona in betalingsproblemen bent gekomen of voorziet dat je in betalingsproblemen gaat komen

- Je kunt tot en met 2025 belasting terugvragen als je een belastingvoordeel uit eerdere jaren over het hoofd hebt gezien. Doe daarvoor een verzoek tot vermindering

- Loop jouw vooringevulde aangifte kritisch na en let erop dat je bijvoorbeeld jouw giften en zorgkosten zelf moet toevoegen

- Speel met de functie van toerekening van box 3-vermogen en aftrekposten. Die toerekeningsfunctie vind je aan het einde van de aangifte inkomstenbelasting.