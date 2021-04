Garnalenkweker start met experiment: 'Niet tweemaal uitvaren voor dezelfde garnaal'

Te kleine garnalen die eigenlijk terug de zee in moeten aan land opkweken tot volwaardige garnalen. Het is een proefproject van Erik Moesker en zijn project met de Hollandse garnalen wordt het allereerste bij de dubbele dijk bij Bierum. 'Ik wil dat de Eems voor de garnaal wordt wat de Oosterschelde is voor de oester.'

De dubbele dijk is een proeftuin voor zilte teelt en aquacultuur en maakt onderdeel uit van de dijkversterking tussen Delfzijl en de Eemshaven. Achter de primaire dijk bij Bierum is een tweede dijk aangelegd. In het gebied daartussen kan gecontroleerd zout water worden binnengelaten.

Niet twee keer uitvaren

Het idee heeft Moesker van een garnalenvisser uit Zoutkamp. 'Ondermaatse garnalen niet teruggooien, maar meenemen en op land doorkweken scheelt diesel en bodemverstoring', legt Moesker uit. 'De visser gooit de garnalen anders terug en moet ze over een jaar weer opvissen. Met dit project hoef je niet nog een keer uit te varen voor dezelfde garnaal.'

Het experiment van Moesker start deze maand. Tot en met september heeft hij de financiering geregeld. De garnalen worden gevangen boven Ameland en Schiermonnikoog en komen in vijvers terecht met water uit de Eems. Dan moet duidelijk worden welke omstandigheden de kleine garnalen nodig hebben om uit te groeien tot een extra groot formaat.

Zes à zeven centimeter

'Je moet dan denken aan garnalen die groter zijn dan zes à zeven centimeter', vertelt Moesker. Volgens hem is er met name in Frankrijk een grote markt voor. 'Je krijgt tot 27 euro per kilo voor rauwe levende garnalen.' Verdere studies naar de afzetmarkt zijn onderdeel van het experiment.

'Mijn droom is dat er binnen de dubbele dijk een gesloten kringloop ontstaat waarbij we garnalenpoep gebruiken als meststof voor het telen van zilte gewassen als lamsoor, zeekraal en zeewier.'

Duurder dan bier

Momenteel heeft Moesker nog een proefopstelling op het Suikerunieterrein in Stad, waar hij op kleine schaal al experimenteert. De dubbele dijk is voor hem dan ook een uitkomst. 'Ik heb al eens een tankwagen met water uit de Eems naar Groningen laten rijden... Nou, ik kan je vertellen: dat water is nog duurder dan bier. De dubbele dijk biedt mij een kans om verder te experimenteren.'

Mooi voorbeeld

De provincie Groningen is een van de partijen die geld steekt in het experiment. 'Garnalenvisserij en pionieren horen bij Groningen', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). 'Dit initiatief is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden die de dubbele dijk biedt om te experimenteren met aquacultuur en zilte teelt.'

Moesker verwacht in oktober de eerste resultaten van zijn experiment. Maar grote premium garnalen zal hij dan naar verwachting nog niet hebben, erkent hij ook. 'Het doel is kennis opbouwen.'



Lees ook:

- Smakelijke groente door zout water en poepende vissen (2019)