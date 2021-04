Eemshaven wordt twee keer zo groot door uitbreiding naar Oostpolder

De Eemshaven kan uitbreiden in het rood gekleurde gebied in de Oostpolder (Foto: Groningen Seaports)

Het gaat om een nieuw bedrijventerrein in de Oostpolder. Dit is het gebied direct ten zuiden van de Eemshaven, dat aan de westkant wordt begrensd door de spoorlijn, in het zuiden door de dijk en de lintbebouwing van Oudeschip, en aan de oostkant door de N33. Het gaat om een gebied van 600 hectare.

Grote kavels

Provincie en gemeente zeggen hiermee extra werkgelegenheid te willen creëren. Volgens beide is er een toenemende vraag naar grote bedrijfskavels van ondernemingen die zich in Noordoost Groningen willen vestigen. Het gaat met name om bedrijven uit de sectoren waterstof, batterijen, datacenters, windenergie, automotive en andere soorten high tech bedrijven.

Het gevoel was er al een tijd en nu zeggen we het ook: de Eemshaven komt dichterbij Eltjo Dijkhuis - wethouder gemeente Het Hogeland

Inwoners mogen meedenken

De inwoners en belangengroeperingen mogen de komende tijd meedenken over de invulling van de Oostpolder. Daarvoor worden zogeheten gesprektafels georganiseerd. De overheden zeggen de ambitie te hebben om 'slimme combinaties te maken van economische ontwikkeling met ideeën van inwoners voor leefbaarheid, natuur recreatie en duurzaamheid.' Voor effecten op de leefbaarheid wordt een compensatieregeling gemaakt. Hoe die eruit komt te zien is nog niet bekend.



Voorkeursrecht

De provincie heeft contact gehad met de grondeigenaren in het gebied. 'Op het gebied is de wet voorkeursrecht gevestigd', zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse. 'Dat betekent dat de grondeigenaren grond eerst aan de overheid moeten aanbieden als ze het willen verkopen.'

Voorwaarden

Provincie en gemeente stellen een aantal voorwaarden aan de ontwikkeling van de Oostpolder. Zo moet de woonfunctie van de omliggende dorpen (Oudeschip, Koningsoord, Heuvelderij, Nooitgedacht en Polen) zoveel mogelijk behouden blijven, er moeten bufferzones komen tussen het bedrijventerrein en de huizen en de al geplande windmolens moeten gebouwd kunnen worden.

'De inwoners van het gebied merken nu ook al een hoop van wat er gebeurt in de haven', zegt wethouder Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen) van Het Hogeland. 'Het gevoel was er al een tijdje, en nu zeggen we het ook: de Eemshaven komt dichterbij. We hebben er ongeveer twee jaar aan gewerkt en nu kunnen we er eindelijk mee naar buiten. Het is een goed plan.'

De uitbreiding van de Eemshaven moet nog worden goedgekeurd door de raad van de gemeente Het Hogeland en door Provinciale Staten. Inwoners van het gebied kunnen aanstaande zaterdag digitaal in gesprek gaan met wethouder Eltjo Dijkhuis en gedeputeerde Mirjam Wulfse.

