Eerste debat nieuwe Tweede Kamer over Groningen

De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag over de gaswinning in Groningen. Het is het eerste Groningen-debat van de nieuwe Kamer.

De aanleiding voor het debat is de voortgang van de afbouw van de gaswinning, maar naar verwachting zal het debat met name over de actualiteit gaan. Ondanks dat de gaswinning in Groningen volgend jaar moet stoppen, zijn er namelijk voldoende ontwikkelingen.

Brief op poten

Zo heeft bestuurlijk Groningen en Noord-Drenthe een brief op poten gestuurd naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen over de schadeafhandeling en beklaagt de NAM zich over de kosten voor de versterking en de schadeafhandeling. De minister stuurde daar onlangs een brief over naar de Kamer.

Naar aanleiding van die brief heeft Sandra Beckerman van de SP een debat aangevraagd en een meerderheid in de Kamer kon zich daar in vinden. En dus debatteert de Kamer met de ministers Bas van ‘t Wout (VVD, Economische Zaken) en Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken).

Poging debat te verplaatsen

Toch ging er dinsdag nog bijna een streep door het debat. Ollongren had namelijk ook een werkbezoek gepland in notabene Groningen. Ze zou onder meer in gesprek gaan met bewoners en een aantal dorpen aandoen waar versterkt wordt.

Kamerlid Raoul Boucke (D66) stelde daarom voor het debat te verplaatsen naar volgende week. Nu moest er namelijk gekozen worden tussen een debat over Groningen of een gesprek met Groningers. Boucke kreeg echter geen meerderheid voor dat voorstel.

Het debat begint om 13.30 uur en is live te volgen via de site van de Tweede Kamer. Het debat duurt naar verwachting tot 19.00 uur.

