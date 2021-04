Testevents in Stad: 'Als een olifantje dat uit de put is bevrijd'

De pianobroers Arthur en Lucas Jussen speelden in de Oosterpoort. In het Grand Theatre was een voorstelling van toneelgezelschap Het Houten Huis. En in de stadsschouwburg was het de eer aan cabaretier Hans Sibbel, beter bekend als Lebbis.

'Ik kan niet wachten'

Het is al met al nog wel een beetje onwennig voor de betrokken. Al verleer je het stemmen van een piano niet zo snel, laat pianostemmer en technicus Kevin Gallagher weten terwijl hij de piano van de boers Jussen speelklaar maakt. 'Het is een jaar geleden dat ik dit voor het laatst mocht doen. Het is spannend. Ik mag weer aan het werk!'

De testevents liggen onder een vergrootglas, dus de gebruikelijke coronaregels worden strikt nageleefd. De kleine aantallen bezoekers moeten naast hun ticket bij binnenkomst ook een negatieve coronatest laten zien.

Ondanks deze noodzakelijke restricties is Margriet van der Wal, productieleider van SPOT, in haar nopjes. 'We zijn nu wel heel blij dat er weer iets gebeurt. We hebben lang in de wachtstand gestaan. Ik kan niet wachten tot het publiek vanavond binnenstroomt.'

Haar collega Tineke Koopman, floormanager van SPOT, heeft er ook zin in. 'We zijn nu al vier maanden weer echt gesloten. Ik ben het niet meer gewend. Laten we hopen dat het een leuke en veilige avond wordt.'

Olifantje

Ook Lebbis staat te springen. 'Leuk, ik speel voor 180 bezoekers en 90 bloemstukken!', begint de cabaretier zijn voostelling. In plaats van de gebruikelijke 570 man zitten er 180 man in de Stadschouwburg. En de bloemstukken zijn strategisch tussen groepjes toeschouwers geplaatst om de afstand te waarborgen.

Lebbis op het podium in de Stadschouwburg (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

Lebbis mag eindelijk weer doen wat hij het liefste doet, zo laat hij voorafgaand aan de voorstelling weten. 'Je wil niet weten hoeveel zin ik erin heb. Ik zag een filmpje van een jong olifantje in India dat in een 22 meter diepe waterput was gevallen en er levend is uitgehaald. Zo voel ik me.'

Ruimte

'Ik had de laatste maanden het gevoel dat ik aan het oefenen was voor mijn pensioen. Dat vond ik helemaal niet leuk. Dus ik ben ontzettend blij dat ik weer mag, ook nog in een van de mooiste theaters van Nederland.'

De bezoekers hebben geen vaste plekken, maar worden door een medewerker naar hun plek gewezen. Ook voor drankjes is tijdens dit tetstevent nog geen ruimte. Lebbis ziet dat niets aan het toeval wordt overgelaten. 'Het is geen enkel probleem, overal is ruimte om je heen. Ik schat het risico van besmetting erg klein in. Mensen hebben er ook nog een stokje in hun neus voor over. Ik weet niet wat je nog meer van mensen kan vragen.'



Lebbis, Het Houten Huis en de gebroeders Jussen zijn niet de enigen die in Stad optreden de komende tijd in de kader van deze pilot van de overheid. Woensdag is Douwe Bob aan de beurt in de Oosterpoort en donderdag vertonen Pé en Rinus hun kunsten in MartiniPlaza.

Mogelijk dat er eind april nog meer proefvoorstellingen komen. Zo zou poppodium Vera ook nog een aantal bands in optie hebben. Maar het wachten voor organisatoren, artiesten en publiek is toch vooral op de volle zalen later dit jaar.



