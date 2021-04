Staking bij kunstvezelproducent Teijin Aramid

Het eindbod van de directie van Teijin Aramid is door de FNV-leden weggestemd, waarmee de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Woensdag wordt er gestaakt in de vestiging in Emmen. In Delfzijl worden de FNV-leden opgeroepen de hele dag precies volgens het boekje te werken.

Volgens FNV-bestuurder Janwillem Compaijen krijgt de directie direct zo het eerste voorproefje van de actiebereidheid. Zijn leden verwierpen afgelopen zondag vrijwel unaniem het eindbod van Teijin Aramid. Dat eindbod was 6,25 procent per 1 april 2021 voor een 3-jarige cao. In 2020 zou er dan geen loonstijging zijn. De FNV eist voor alle drie de jaren 5 procent meer loon.

Staken en werken volgens het boekje

Er geldt nog wel een ultimatum dat woensdagochtend om 10:00 afloopt. Als de directie dan niet op de eisen is ingegaan, volgt in Emmen de hardste actie. Daar wordt in twee opeenvolgende ploegen begonnen aan een 12-uursactie waarbij de aramidevezels niet meer worden ingesponnen. Verder worden in Emmen en de vestiging in Delfzijl de vakbondsleden opgeroepen om de hele dag precies volgens de voorschriften te werken en niet over te werken. Volgens Compaijen doen zijn leden daarmee een 'warming-up.'

Staking voor onbepaalde tijd

De FNV dreigt met hardere acties als de directie blijft weigeren in te gaan op de eisen. De bond kondigt in dat geval vanaf 20 april een staking voor onbepaalde tijd aan. 'Met een korte en solidaire staking maken we Teijin Aramid hopelijk duidelijk dat het ons menens is. Onze leden willen een reële koopkrachtverbetering bovenop de inflatie. Teijin Aramid doet het omgekeerde met zijn eindbod', aldus Compaijen.

Dikke winst

Volgens de bond kan het bedrijf de gevraagde loonsverhoging makkelijk betalen, omdat het ondanks corona 'dikke winst' maakt. 'De looneis pas daar prima bij.'

Teijin Aramid heeft een jaaromzet van ruim 9 miljard dollar en is wereldmarktleider in de productie van aramide kunstvezels. Die vezels worden verwerkt in kogelwerende vesten, helmen of autos. In Nederland werken 1300 mensen bij Teijin Aramid. Wereldwijd werken bij de Teijin Group 17.500 mensen.