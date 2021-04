Meer onderzoek naar man die stiefzoontje in water schopte

De Stadjer schopte het kind op 28 september vorig jaar in het water, na een ruzie over het gebruik van een mobiele telefoon. Dat gebeurde tijdens een middagje vissen. De verdachte liet de jongen, gekleed in een jas met capuchon, een broek en gympen, ruim drie minuten in het water spartelen. De Stadjer filmde de angstige minuten voor zijn stiefzoontje met zijn mobiele telefoon. Uiteindelijk schoten omstanders het ventje te hulp en belden de politie.

Aan vlonder vastgeklampt

Waar het OM twee weken geleden tbs met dwangverpleging eiste, gelast de rechtbank meer onderzoek naar tbs met voorwaarden, de zogeheten tbs-light. Tbs met dwangverpleging acht de rechtbank met deze zogeheten tussenuitspraak een brug te ver. Al heeft de verdachte zich wel schuldig gemaakt aan een poging tot zware mishandeling op zijn stiefzoon.

De rechtbank vindt bewezen dat de man ruim drie minuten lang geen aanstalten maakte om het kind uit het water te halen, al schreeuwde het om hulp en klampte het zich aan een vlonder vast. Op eigen kracht kon het ventje niet meer op de wal komen; zijn kleding werd verzwaard door het water. De gedragingen van de verdachte waren volgens de rechtbank gericht op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffertje.

Kans op onderkoeling

Omstanders moesten kracht gebruiken om het kind uit het water te krijgen. Zij verklaarden dat het kind onmogelijk zelf uit het water had kunnen komen. Toen het kind aan de vlonder hing, stond de verdachte verderop een sigaret te roken.

Hij kon volgens de rechtbank niet meteen ingrijpen als het kind de vlonder los zou laten. In dat geval zou het ventje hoogstwaarschijnlijk enige tijd onder het water terecht zijn gekomen. Dit met kans op onderkoeling en ook een zuurstoftekort dat kan leiden tot hersenletsel.

'Ommezwaai in gedrag'

De rechtbank wil, vanwege de geestelijke toestand van de man, meer onderzoek laten doen naar de mogelijkheid van tbs met voorwaarden, de lichtere vorm van tbs. Mede omdat de verdachte twee weken geleden op zitting verklaarde dat hij actief wilde meewerken aan een ommezwaai in zijn gedrag.

Voor onderzoek en een op maat gemaakt tbs-advies is tijd nodig. Daarom zal pas binnen drie maanden definitief uitspraak worden gedaan in deze zaak. Hulpverlening voor de man is in het verleden meerdere keren geprobeerd en mislukt. Vanwege de grote kans op herhaling, blijft de Stadjer tot de definitieve uitspraak vastzitten.

Lees ook:

- Stadjer schopt stiefzoon (8) in het water: tbs met dwangverpleging geëist