Natuurorganisaties niet te spreken over luchtmacht-oefening in broedseizoen

Natuurorganisaties zijn niet blij met de geplande oefening van Defensie met grote transportvliegtuigen de komende twee weken. De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland begrijpen niets van de timing van de oefening, nu het broedseizoen van veel vogels in volle gang is. De organisaties hebben een bezwaarschrift naar minister van Defensie Ank Bijleveld gestuurd.

Met de C-130 Hercules-vliegtuigen wordt op 100 tot 150 meter hoogte gevlogen. Dat gebeurt onder meer over de Marnewaard bij Lauwersoog, een natuurgebied waar op dit moment vogels zitten te broeden. Omroep Fryslân schrijft erover.

'Verkeerd signaal'

Volgens Ellen Kuipers van de Waddenvereniging is het beleid scheef. Ze wijst erop dat de gewone mens uit de natuurgebieden vandaan moet blijven vanwege de kwetsbare periode voor de vogels, maar dat Defensie tegelijkertijd blijkbaar wel zulke oefeningen mag doen.

'Dat ze met lawaaiige, grote vliegtuigen extreem laag gaan vliegen, dat begrijpen wij niet. Er zijn maatregelen om bijvoorbeeld wandelende recreanten uit de buurt te houden. Maar dan ga je er wel laag met grote transportvliegtuigen overheen. Voor ons valt dat niet te rijmen. Dit geeft een verkeerd signaal af.'

'Slechte communicatie'

Kuipers vindt ook de communicatie een slecht punt. 'Het is helaas niet heel erg duidelijk hoe vaak die vliegtuigen bij de natuurgebieden langskomen. Er wordt iets gepubliceerd in de Staatscourant, maar hoe vaak het gebeurt en op welke gebieden weten we niet. We weten wél dat de transportvliegtuigen waar ze mee vliegen de meest verstorende vliegtuigen zijn. Ze hebben een effectgebied van tien kilometer. Dus wij vinden het onverantwoord om deze oefening in de broedperiode te doen.'

De oefeningen worden in eigen land gehouden vanwege de coronamaatregelen. De training is met name bedoeld als voorbereiding van een grote VN-missie naar Mali, waar in september Nederlandse militairen heen moeten. 'Ik snap dat er geoefend moet worden,' zegt Kuipers, 'maar laten we alsjeblieft rekening houden met de andere gebruikers van dit gebied.'

Met pech aan de grond

Behalve boven de Marnewaard bij Lauwersoog wordt er onder meer boven de Vliehors op Vlieland geoefend.

Dinsdag zat het wat betreft de overlast mee, want beide C-130 Hercules vliegtuigen bleven aan de grond staan. Volgens Defensie hebben beide toestellen last gehad van technische mankementen. Waarschijnlijk is een van de toestellen woensdag wel weer inzetbaar.