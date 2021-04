Inwoners Oudeschip schrikken van uitbreiding Eemshaven: ‘Ze proberen je weg te jagen’

'We worden als dorp aan de kant geschoven', zegt bestuurslid Etty Meijer van Dorpsbelangen Oudeschip.

Nieuwe bedrijven op de polder

Het dorp grenst aan de Oostpolder, waar de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland 600 hectare wil vrijmaken voor grote bedrijven. Daar is volgens hen vraag naar vanuit de auto- en waterstofindustrie, datacenters, batterijfabrieken en andere high tech-bedrijven.

De Eemshaven kan uitbreiden in het rood gekleurde gebied in de Oostpolder (Foto: Groningen Seaports)

Inwoners van omliggende kernen als Oudeschip, Koningsoord, Nooitgedacht en Polen kregen dinsdagmiddag een brief in de bus over de presentatie van dinsdagavond. Meijer is verbijsterd dat daar zo'n korte tijd tussen zat: 'Mensen schrokken zich wezenloos. Een buurman van ons zat er gewoon van te trillen.'

Bij Ronald van den Berg (48), geboren en getogen in Oudeschip, kwam het nieuws over de uitbreiding ook rauw op het dak. 'Daar word je niet vrolijk van. De vooruitgang valt niet te stoppen. Er is nogal een verschil of je vanuit je huis naar een polder of naar een industrieterrein kijkt. Ik krijg het idee dat ze je proberen weg te jagen.'

Vertrekken uit dorp

Meijer woont samen met haar man 45 jaar in het dorp en ziet de Eemshaven in al die jaren steeds dichterbij komen: 'Gevoelsmatig vinden wij dit dramatisch. Het gebied wordt vernield, zo voel ik dat echt. Alles wordt aan de kant geschoven voor internationale bedrijven.' Ze vreest dat mensen hierdoor vertrekken uit het dorp.

Jan Berends is akkerbouwer in Oudeschip. Hij heeft 100 hectare grond in de Oostpolder dat hij gebruikt om pootaardappelen te telen. 'Het verrast ons wel wat', zegt hij. 'Ik hoorde gedeputeerde Mirjam Wulfse zeggen dat er contact geweest is met de grondeigenaren, maar dat is volgens mij niet gebeurd, niet formeel in ieder geval.'

Berends en andere grondeigenaren krijgen door de plannen mogelijk te maken met het voorkeursrecht. Dat betekent dat gronden verkocht moeten worden aan de overheid. 'Ook dat is een verrassing, maar ik snap het wel. Ze willen natuurlijk voorkomen dat projectontwikkelaars het opkopen', zegt Berends.

'Landbouwgrond wordt opgeofferd'

LTO Noord keert zich tegen het plan om de Oostpolder te gebruiken voor de uitbreiding. De landbouworganisatie spreekt van 500 hectare vruchtbare landbouwgrond dat 'opgeofferd' wordt voor de industrie. Volgens LTO moet er beter naar alternatieven worden gekeken.

'We vinden het jammer dat buitendijkse uitbreidingen niet worden bestudeerd', zegt regiobestuurder Lammert Westerhuis. 'Als landbouwgrond toch een andere bestemming krijgt, doe dat dan met compensatie op een andere plek.'

Opkoopregeling en compensatie

Voorzitter Jaap Kap van Dorpsbelangen Oudeschip pleit voor een opkoopregeling. Als mensen weg willen, moeten zij volgens Kap een eerlijke prijs krijgen voor hun woning. Ook wil hij dat er wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid van het dorp: 'We zijn al een tijdje bezig met nieuwe lantaarnpalen. Ook het dorpshuis is toe aan groot onderhoud. Daar moeten de provincie en gemeente met deze uitbreiding wel aan meebetalen', vindt Kap.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) en wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen Het Hogeland) lieten dinsdagavond weten in gesprek te willen met dorpsbewoners over een compensatieregeling voor omliggende kernen. Hoe die er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

