Bezoekers genieten van testvoorstelling: 'Hopen dat het hier niet bij blijft'

Met een oerkreet van uit zijn tenen komt cabaretier Hans Sibbel vrijdagavond het podium op van de stadsschouwburg in de stad. Hij heeft het optreden duidelijk gemist. En het publiek ook. Er wordt gejoeld en geklapt. In de schouwburg heerst een euforische sfeer aan het begin van de voorstelling.

Even daarvoor was de sfeer juist nog wat timide. De bezoekers komen een voor een binnen met een mondkapje op. Een medewerker van de schouwburg wijst waar iedereen moet zitten. Een groot deel van de stoelen in de zaal zijn weggehaald. Tussen de zitplekken zijn tafeltjes geplaatst met daarop een bloemstuk.

Geen drankje mee naar binnen

Het is allemaal net even anders dan we gewend zijn bij een avondje uit. Een drankje bestellen bij de bar kan niet, want die is dicht. Nog snel even naar de wc kan wel, maar wel met maar één persoon tegelijk.

Publiek tijdens de proefvoorstelling in de stadschouwburg in de Stad. (Foto: RTV Noord\Jeroen Willems)

'Jullie hebben nog nooit zoveel beenruimte gehad'

Ik zit samen met mijn cameraman helemaal boven in de zaal. We hebben eerder op de avond verslag gedaan voor de tv-uitzending. We hebben Hans Sibbel en verschillende bezoekers geïnterviewd en het voelt ook veilig om dat te doen. Iedereen houdt zich goed aan de regels en de check bij de deur is streng. Alle bezoekers, ook wij, moeten op onze telefoon laten zien dat we een geldig plaatsbewijs hebben en dat onze coronatest een dag eerder een negatieve uitslag heeft opgeleverd.

Lebbis begint met wat grappen over corona. 'Dit is geweldig. Ik speel voor 180 bezoekers en 90 bloemstukken' en 'Jullie hebben nog nooit zoveel beenruimte gehad. Dit is echt luxe', aldus Lebbis. Al snel zit ik helemaal in de voorstelling en vergeet ik alle voorbereidingen en coronaregels. Het is nu even genieten.

Harde lach en staande ovatie

Een harde lach is er bij het verhaal over liedjesschrijver Maarten van Roozendaal. Lebbis vertelt op geheel eigen wijze hoe zijn inmiddels overleden collega ooit een bekeuring wist te ontlopen door midden in een politiefuik op de bijrijdersstoel te gaan zitten en de bestuurderstoel leeg te laten. De grap is goed en de lach is hard.

Een aantal mensen begint te klappen. Even is er de gedachte dat als de zaal nu helemaal vol had gezeten de lach secondenlang zou bulderen door de zaal. Lebbis zou moeten pauzeren voor hij verder zou kunnen met zijn voorstelling, maar dat is niet het geval.

Lebbis begint snel met een nieuw verhaal en weet de bezoekers die er wel zijn tot het eind te boeien. De voorstelling eindigt met een staande ovatie.

'Af en toe wil je gewoon onder de mensen zijn'

Het voelt fijn om in het theater te zijn. De avonden voor de tv, al append met mijn vrienden zijn een sleur geworden. Ook het sporten op mijn indoor racefiets geeft niet meer de kik van toen ik 'm kocht aan het begin van de lockdown. Af en toe wil je gewoon onder de mensen zijn. Samen iets beleven. Vanavond kon het weer even en ik hoop dat het hier niet bij blijft.

