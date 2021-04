Groningers lijken minder angstig voor AstraZeneca-vaccin

Afgelopen week besloot Nederland om het vaccin niet aan mensen jonger dan 60 te geven vanwege het risico op ernstige trombose. De kans daarop is 1 op 100.000. Medisch specialisten uit verschillende hoeken hekelen dat besluit.

Uit onderzoek in opdracht van de NOS bleek dat vier op de tien 60-plussers een prik met het vaccin van AstraZeneca niet meer ziet zitten. De regio Rotterdam kwam deze week in het nieuws toen uit een steekproef bleek dat de opkomst van 80 tot 90 procent is gezakt naar 30 tot 40 procent. Dat staat in schril contrast met de bereidheid om vaccins van andere producenten te nemen.

Ons belangrijkste wapen is ons uit handen geslagen Huisarts Harry Bulk uit Ter Apel

Hoewel er geen officiële cijfers zijn, heeft de Groningse tak van de Landelijke Huisartsen Vereniging een heel andere indruk. ‘De bereidheid is hier aanmerkelijk gunstiger’, zegt Bulk. Hij is voorzitter is van de Groningse huisartsenvereniging. ‘De overgrote meerderheid komt, het hoogste percentage afzeggingen dat ik hoorde was 30 procent en dat was een uitzondering.’

In zijn eigen praktijk zijn alle bijna 70 prikafspraken per dag gewoon doorgegaan tot nu toe. ‘We hadden vandaag gewoon 100 procent opkomst’, vertelt hij met lichte trots in zijn stem. ‘Het is ook heel leuk om te doen. We dragen er zo echt wat aan bij om uit de crisis te komen.’

Vaccin kan ons echt beschermen

De Groningse huisartsen zijn kritisch op het besluit om te stoppen met het vaccin voor mensen onder de 60. ‘Het is gewoon heel teleurstellend’, zegt Bulk. Hij doet het niet, maar aan zijn toon is te horen dat hij het liefst gewoon zou doorprikken, ook bij 60-minners. ‘Dit vaccin kan ons echt beschermen tegen het virus en er is een kleine kans op een complicatie.’

En van die risico’s hoeft niemand te schrikken, vindt Bulk. Want het inschatten van risico’s doen huisartsen aan de lopende band samen met hun patiënten.

‘Vanmiddag heb ik nog een penicillinekuur voorgeschreven. Ik denk echt dat de kans groter is dat die patiënt een anafylactische shock krijgt en misschien wel sterft, dan dat er problemen zijn met het vaccin’, illustreert Bulk.

We zijn nu te voorzichtig geworden Huisarts Harry Bulk

Het steekt de huisartsen dat het kabinet de keuzemogelijkheid heeft weggenomen voor patiënten. ‘Daar lig ik wel wakker van. Mensen hebben de keuze niet meer om zichzelf te beschermen.’

'De keuze hoort bij patiënt en arts'

‘Ons belangrijkste wapen tegen het virus is ons uit handen geslagen’, verzucht Bulk. ‘De keuze hoort bij de patiënt en de arts. We zijn nu te voorzichtig geworden en verliezen de helikopterblik op wat de risico’s nou echt zijn. En wat als er vergelijkbare risico’s zijn bij andere vaccins? Dan schiet het niet op.’

Zijn oproep is dan ook helder. ‘Laat het aan ons. We moeten patiënten goed informeren, de kansen en risico’s noemen en uiteindelijk is het altijd de eigen keuze van een patiënt.’

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maakte tijdens de laatste persconferentie duidelijk dat hij niet van plan is om het vaccin alsnog beschikbaar te maken voor mensen onder de 60 die het toch graag willen.

Dinsdagavond werd ook bekend dat er vergelijkbare meldingen van een zeer zeldzame bijwerking zijn bij het Janssen-vaccin. Een mogelijk verband wordt nog onderzocht.

Lees ook:

- ‘De huisarts heeft mijn vaccin, maar mag het me niet meer geven’

- Weer meer ic-bedden in het Noorden; spoedzorg onder druk

- Hoogleraar psychologie over coronastappenplan: 'Kleine stapjes zijn goed'