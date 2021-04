Drie Groningse onderzoekers ontvangen topbeurs van anderhalf miljoen

Met deze subsidie kunnen de wetenschappers de komende vijf jaar vernieuwend onderzoek doen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. De Vici-beurs is één van de grootste wetenschappelijke premies van Nederland en is bedoeld voor ervaren onderzoekers.

Vier beurzen naar Groningen

Begin vorige maand werd al bekend dat UMCG-hoogleraar Lude Franke de beurs krijgt voor zijn onderzoek naar genetische veranderingen; nu heeft de NWO ook beurzen toegekend aan UMCG-wetenschappers Jingyuan Fu en Inge Zuhorn en aan RUG-hoofddocent Lidewijde de Jong.

De Jong (Acheologie) gebruikt de Vici-beurs voor haar onderzoek 'De doden dichtbij', waarin ze onderzoekt hoe trends in grafschriften, portretten en versierde gedenktekens werden ingepast in de lokale grafgebruiken in het Nabije Oosten in de Romeinse periode. Dit biedt nieuwe inzichten in cultuurverandering.

UMCG-onderzoeken

Hoogleraar Fu (Genetica/Kindergeneeskunde) doet onderzoek naar het ontstaan van cardiometabole aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas. Duizenden genomen van onze darmbacteriën coderen, net als ons DNA, de eiwitten die kunnen bijdragen aan het ontstaan van ziekten. De onderzoekers kijken naar variaties in bacteriële genomen en hun interacties met het humane genoom om hun rol bij het individuele risico op cardiometabole ziektes te bepalen.

Ook gaat er een Vici-beurs naar UMCG-onderzoeker Inge Zuhorn (Biomedical Engineering) voor haar onderzoek 'Medicijn naar het brein'. Hersentumoren zijn slecht behandelbaar, doordat medicijnen moeilijk in de hersenen doordringen. Het gebruik van nanodeeltjes biedt mogelijk een oplossing, maar vereist een verandering in de vorm en grootte van de nanodeeltjes ná toediening in de patiënt. Hiertoe worden in dit onderzoek nanodeeltjes gemaakt die in de patiënt van gedaante verwisselen.

'Kroon op het werk'

Volgens het UMCG is het voor het eerst dat drie UMCG-medewerkers in één jaar een Vici-beurs hebben gekregen. Rector magnificus Cisca Wijmenga (RUG) noemt de toekenning 'een fantastische kroon op het werk' van de wetenschappers. 'Het geeft hun de kans hun eigen innovatieve onderzoekslijn verder vorm te geven. Het College van Bestuur is enorm trots op deze toponderzoekers.'

