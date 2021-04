Politie op de PlayStation: 'We missen het contact met de jongelui'

Wijkagenten proberen op allerlei manieren contact te hebben met de bewoners in de buurt. Jeugd die binnen zit te gamen, is daarbij lastig te bereiken. Vandaar het nieuwe initiatief 'Gamen met de politie'. De pilot draait al op meerdere plekken in Nederland en is vanavond voor het eerst live in Groningen.

Minder jongelui op straat

Coen Kempeneers is digitaal wijkagent en leidt dit project. 'We missen het contact met de jongelui op straat. Die zijn door de maatregelen minder buiten. De groep gamers komen we sowieso al minder tegen en je kunt daardoor moeilijker even een praatje maken.'

Politiewerk

Het is natuurlijk leuk om te gamen tijdens je werk, maar Kempeneers neemt het uiterst serieus. 'We blijven politieagenten en we blijven gewoon politiewerk doen. We proberen op deze manier contact te hebben met de jongeren. Dat begint vaak met gewoon een praatje, maar misschien hebben ze wel vragen voor ons. Uit ervaring weten we dat jongeren niet snel uit zichzelf contact zoeken.'

Communities

Er is gekozen voor de meest populaire games van dit moment: Fortnite, FIFA20/21 en Call of Duty. In deze spellen zitten zogenaamde 'communities' waar deelnemers kunnen praten en chatten. Het praten kan zowel voor, tijdens als na de game. De gamende politiemedewerkers maken de communities aan en leggen daar ook de spelregels in uit.

Vanavond beginnen de game-agenten om 19.00 uur en ze zijn dan twee uur live. 'Het is even afwachten, maar we hopen dat er massaal gereageerd wordt en dat we vanavond veel jongeren bereiken', besluit Kempeneers.