Honderd banen weg bij NDC mediagroep (update)

Het kantoor waar Dagblad van het Noorden in Groningen is gevestigd. (Foto: RTV Noord/Loek Mulder)

De reorganisatie maakt onderdeel uit van plannen om het bedrijf weer gezond te maken. Vorig jaar kwam NDC in handen van het Belgische krantenbedrijf Mediahuis, dat in Nederland ook eigenaar is van onder meer De Telegraaf en NRC.

Sociaal plan

Als gevolg daarvan gaat de organisatie op de schop en vervallen ongeveer 100 van de 580 banen bij NDC. 'Dat is noodzakelijk om NDC financieel gezond te maken na jaren van financieel verlies. We doen ons best om de sociale gevolgen voor de medewerkers die ons moeten verlaten zo goed mogelijk op te vangen. Daartoe hebben we onder meer een sociaal plan afgesloten met de vakbonden', zegt algemeen directeur Koos Boot van NDC.

Ongeveer de helft van de ontslagen gaat ten koste van advertentieverkopers. Op de redactie van het Friesch Dagblad verdwijnen 8 van de 33 redacteuren, de redacties van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant blijven intact.

Volgens het Friesch Dagblad wordt bovendien de samenwerking die NDC heeft met PodiumTV opgezegd. Videoproductiebedrijf ProTime gaat alleen nog werken voor de redacties. Marketingbedrijf CMGG komt los te staan van NDC.

Inkoopvoordelen

Onlangs werd al duidelijk dat NDC zijn huis-aan-huisbladen wil verkopen. De kranten kampen al langer met tegenvallende advertentie-inkomsten en corona heeft dat alleen nog maar versterkt.

Het concern hoopt verder besparingen te realiseren door nauw te gaan samenwerken met Mediahuis, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van redactionele content, het gezamenlijk inkopen van onder meer papier en het gezamenlijk verkopen van advertenties. Ook gaan NDC en Mediahuis Nederland hun bezorgorganisaties samenvoegen.

Meer online en video

NDC zegt echter wel te blijven investeren, onder meer in zijn drukkerij in Leeuwarden. Ook wordt na de zomer de zaterdagkrant van het Dagblad van het Noorden verrijkt met een lifestylemagazine.

Online worden de websites van de kranten versterkt met thematische kanalen zoals gezondheid, wonen, reizen en arbeidsmarkt. Ook gaat NDC meer inzetten op video.

Vakbond: tevreden over de financiële afspraken

Paul Teixeira van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) geeft aan tevreden te zijn met de vertrekregeling voor de medewerkers die bij NDC Media Groep hun baan kwijtraken. ‘Mediahuis, de nieuwe eigenaar, is een financieel gezond bedrijf. Er is dus geld voor een sociaal plan. Bovendien was NDC Mediagroep al vóór de overname afgeslankt.’

Redacteuren die recent in vaste dienst zijn gekomen, maar daarvoor al jarenlang zijn ingehuurd voor hetzelfde werk, krijgen een acceptabele regeling, zegt Teixeira: ‘Die tijd wordt meegeteld bij het bepalen van hun ontslagvergoeding.’

Ook aan de medewerkers bij de huis-aan-huisbladen die in de verkoop zijn gezet, is gedacht. Teixeira: ‘Als zij binnen een jaar nadat de [betreffende] streekkrant in andere handen is gekomen, alsnog boventallig worden verklaard, kunnen zij nog steeds een beroep doen op het sociaal plan.’

Zorgen over lokale journalistiek

Al met al komt het personeel er beter vanaf dan bij de reorganisatie in 2013 bij NDC. Toen moesten 250 medewerkers het veld ruimen, terwijl er geen geld was voor een afvloeiingsregeling.

Dat neemt niet weg dat de NVJ zich zorgen maakt over de toekomst van de regionale journalistiek. Teixeira: ‘Wij zijn niet alleen een vakbond, maar ook een belangenorganisatie. Wij zijn bijvoorbeeld heel benieuwd hoe de reorganisatie bij het Friesch Dagblad uitpakt. We blijven de vinger aan de pols houden. De lokale en regionale journalistiek staat onder druk. Dat gaat niet alleen journalisten, maar ook de politiek en de burgers aan.’

Update: dit bericht is aangevuld met de reactie van de NVJ.

