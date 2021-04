Bonte specht roffelt je wakker in Visvliet

Boven op de kerktoren zitten drie koperen bollen. Deze specht heeft het onderste bolletje uitgekozen en zit daar nu met name 's ochtends op te tikken.

Extra wekker

'We hebben behalve de klok ook nu een ochtend-specht-wekker', lacht Popke Wilpstra, inwoner van Visvliet. 'Ik dacht eerst dat de klok het niet deed, maar het zat anders in elkaar. Wel bijzonder want wat doet een specht op een koperen bol? Waarschijnlijk gebruikt-ie hem als versterker'.

Het beestje werd woensdagochtend gespot door Jasja Nottelman die aan het hardlopen was. 'Normaal zit een specht in een boom, dan is het een beetje een doffer geluid. Dit had heel veel echo, dus toen ik goed keek zag ik hem in de toren zitten. Hij geniet zelf volgens mij enorm van z'n luide ochtendconcert.'

Jasja Nottelman maakte deze video:

De specht heeft geen nest gemaakt in de toren, hij komt alleen om te roffelen. Nottelman hoopt de vogel donderdagochtend weer te horen.