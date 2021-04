Anti-windmolenactivisten Jan H. en Jan Nieboer schuldig aan schrijven dreigbrieven

Volgens de rechter zijn de twee mannen 'de drijvende krachten' achter het verzenden van zwartboeken en dreigbrieven. Dat blijkt onder meer uit heimelijk opgenomen gesprekken.

Een gesprek op 9 mei 2019 is daarbij doorslaggevend. De twee spraken op die dag over namen en personen die een zwartboek of dreigbrief moesten ontvangen. Kort daarna kregen die personen ook een dreigbrief.

Pamfletten

Beide mannen worden vrijgesproken van het versturen van een dreigbrief naar het bedrijf Hak. Ook vindt de rechter niet bewezen dat de twee asbestpamfletten hebben achtergelaten op drie verschillende locaties.

Jan H en Jan Nieboer werden aangeklaagd voor het sturen van dreigbrieven aan meerdere bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van windmolens. Ook werden ze verdacht van het dreigen met asbestdumpingen. Een eerdere verdenking, het dumpen van asbest, werd ingetrokken.

Eis OM was 15 maanden cel

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste medio maart tegen beide mannen een celstraf van 15 maanden . Volgens het OM is bewezen dat de twee betrokken zijn bij de twee verwijten.

Het zou volgens officier van justitie Diana Roggen blijken uit drukwerk, gevonden aantekeningen en opgenomen gesprekken. De twee verdachten spraken al over de dreigbrieven voordat er iets over naar buiten kwam.

Ze beschikten over daderwetenschap Diana Roggen - officier van justitie

‘Ze bespraken wat er in de brieven moet staan en wie die moeten krijgen. Dat gebeurde dan ook. Ze beschikten over daderwetenschap’, legde Roggen medio maart uit.

Gesprekken stiekem opgenomen

Belangrijk onderdeel van het bewijs waren gesprekken tussen H. en Nieboer die stiekem zijn opgenomen. Ze vonden plaatst in de McDonald’s van Stadskanaal. Regelmatig spraken ze daar, vaak op donderdag, af om in de vroege ochtend te praten over onder andere de windmolenproblematiek.

Ook werden telefoongesprekken afgeluisterd, werd er volgapparatuur onder auto's geplaatst en werden observatieteams ingezet. Op een ongeopende dreigbrief werd na onderzoek dna van Jan H. aangetroffen. Hoe het OM terecht kwam bij de twee verdachten lees je hier.

Sporen van Jan H. werden ook gevonden op een tiewrap waarmee een pamflet met dreigende tekst was vastgemaakt. Dat pamflet stond bij een asbestdumping in Zuidbroek.

Verdachten ontkenden dreigbrieven te verspreiden

Jan H en Jan Nieboer hebben altijd ontkend iets te maken te hebben met de dreigbrieven. Na de eis van het OM benadrukte Nieboer: ‘Ik heb geen dreigbrieven geschreven en ik heb niet met asbest gestrooid. Ik heb hier niks mee te maken’.

Ook Jan H. ontkende alles, maar gaf wel toe dingen op ‘ongelukkige momenten’ te hebben gehoord. ‘Ik heb dat op een domme, opschepperige manier aan Jan Nieboer geventileerd’, zei hij eerder in de rechtszaal.

Of H in hoger beroep gaat is nog niet helemaal duidelijk. Jan Nieboer doet dit, zoals hij eerder heeft aangekondigd, wel.

Waarom schrijven we Jan Nieboer en Jan H.?

In de artikelen over de windmolenverdachten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd, omdat Nieboer de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media. Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer. Jan H. heeft tijdens de rechtszaak aangegeven dat hij het niet nodig vindt dat zijn gezicht op beeldmateriaal geblurd wordt. Bij de uitspraak gaf hij aan dit wel weer te willen.

