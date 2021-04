GO Sharing-scooters verdwijnen uit Groningen: bedrijf krijgt geen vergunning (update)

De bedrijven Felyx (dat nu ook al deelscooters verhuurt in Groningen) en het nieuwe Check Technologies krijgen elk wel een vergunning. Zij mogen vanaf 1 mei 2021 allebei maximaal tweehonderd scooters verhuren voor een periode van twee jaar.

Overlast tegengaan

Die bedrijven scoorden volgens de gemeente Groningen het beste op bepaalde criteria. Het gaat dan onder meer om het tegengaan van overlast van deelscooters, het bijdragen aan sociale en lokale werkgelegenheid en om het informeren over het gebruik van de scooters.

Of GO Sharing op elk onderdeel minder goed scoorde dan Felyx en Check is niet duidelijk; de gemeente wil daar niets over kwijt.

750 punten

De drie bedrijven hebben ieder een plan ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft daarna punten gegeven voor de plannen, tot een maximum van 750 punten. In dat puntensysteem kreeg Felyx 703 punten, Check 698 en GO Sharing 615 punten.

'Dit is een domper'

Bij GO Sharing is het vertrek uit Groningen aangekomen als een domper. 'We willen later deze week met de gemeente Groningen in gesprek om te achterhalen wat de reden is dat ons plan niet is goedgekeurd', zegt Lloyd Drop namens het bedrijf.

'We hebben de afgelopen jaren een goede samenwerking gehad met de gemeente, en hoopten dat die zou worden meegenomen in de besluitvorming. We hebben een realistisch plan geschreven, geschreven vanuit de praktijk. We zijn heel benieuwd waar wij minder op scoren dan de concurrent en gaan mogelijk later schriftelijk bezwaar aantekenen.'

Overlast

Op dit moment rijden er bij wijze van proef nog 300 deelscooters rond in Groningen. Die zorgen zo nu en dan voor overlast, bijvoorbeeld omdat ze midden op de stoep geparkeerd staan. De gemeente wil dat die overlast verdwijnt.

De scooters van het voor Groningen nieuwe Check rijden al wel in andere steden: in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Breda kan je al een Check-scooter huren.

Dit bericht is om 14.20 uur aangevuld met een reactie van GO Sharing.

