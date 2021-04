Locaties Peuterwerk Oude Pekela en Veendam zijn gered

Verschillende overnamekandidaten hebben zich gemeld voor de opvanglocaties van Stichting Peuterwerk in Oude Pekela en Veendam. De stichting is er van overtuigd dat de kinderopvang in de regio hiermee veilig is gesteld voor de toekomst.

Twee maanden geleden kondigde de Stichting Peuterwerk aan de locaties in Veendam en Pekela met ingang van juli 2021 te sluiten. Door de coronapandemie waren er het afgelopen jaar veel minder aanmeldingen voor de peuteropvang. Ook waren er minder doorverwijzingen van kinderen met een motorische of taalachterstand.

Naar aanleiding van de berichtgeving over de voorgenomen sluiting hebben zeven partijen zich bij de stichting gemeld. De eerste overname is inmiddels een feit. Tamariki Kinderopvang neemt locatie De Blokkendoos in Oude Pekela over. Tamariki is een kinderopvangorganisatie met 32 locaties in Groningen en Drenthe.

Angelique Smid, directeur van Peuterwerk: 'Ook na zo’n moeilijke beslissing willen we doen wat we kunnen voor medewerkers, ouders en kinderen. Voor De Blokkendoos is dat nu gelukt. We zijn er blij mee dat Tamariki het peuterwerk hier, waarschijnlijk vanaf 1 juni, voort kan zetten'. Tamariki werkte op locatie De Groenling al langer samen met Peuterwerk.

Medewerkers blijven

Bij de overname gaan de pedagogisch medewerkers van Peuterwerk over naar Tamariki. Daarmee blijven de vaste gezichten voor de peuters en ouders aanwezig. Inmiddels zijn het schoolbestuur, gemeente en ouders geïnformeerd. Marijke Fokkema, directeur Tamariki: 'We kijken er naar uit om aan de slag te gaan en de peuteropvang bij De Groenling voort te zetten'.

De andere locaties van Peuterwerk

Over de andere locaties van Peuterwerk in Veendam en Pekela worden op dit moment nog gesprekken gevoerd. 'We verwachten hier binnenkort meer over te kunnen vertellen', aldus Angelique Smid.

