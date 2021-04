Tweede leven voor Ploegschilderij: Jan van der Zee verhuist naar Kielzog

Het immense werk bestaat uit stucwerk, beton en panelen met daarop abstracte vormen en symbolen.

Het paneel is van de hand van Ploegschilder Jan van der Zee en dateert uit 1969. Lange tijd hing het in een middelbare school in Hoogezand. De school werd gesloopt, maar het kunstwerk bleef behouden.

In ere hersteld

Het werk van 3.20 bij 2.60 meter groot krijgt nu een prominente plek in Het Nieuwe Huis voor Cultuur en Bestuur, het nieuwe Kielzog. Restaurateur Frits Hesseling is van huis uit ook autonoom kunstenaar en heeft de opdracht gekregen het werk van Van der Zee in ere te herstellen.

'Er zat een scheur in en de verf moet hier en daar wel worden overgeverfd', vertelt Hesseling over het herstelproces. Zelf is hij ook een groot fan van de inmiddels overleden Ploegschilder. 'Het werk is heel robuust en staat symbool voor de wederopbouw van Midden-Groningen', weet Hesseling.

Het nieuwe Huis voor Cultuur en Bestuur in Hoogezand wordt eind mei opgeleverd, korte tijd daarna is het complex open voor het publiek.

