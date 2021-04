'Zeewier heeft de potentie om een groot gewas te worden, daar ben ik zwaar van overtuigd'

Bij een steiger in de Eemshaven drijft een grote korf met een diameter van zes meter. In die korf worden kleine stukjes wier gegooid, die moeten uitgroeien tot grote groene glibberige zeewierbladen. Het gaat om een initiatief van Hessel Altenburg van het bedrijf North Seaweed. Hij werkt samen met het bedrijf CIV Offshore & Shipping, dat de korf ontwierp en maakte.

Mixen

Altenburg is al jaren bezig met zeewier. Hij koopt het over de hele wereld in en maakt er mixen van die hij afzet in de Benelux. 'Er zijn meer dan 14.000 soorten wier', zegt hij. 'En al die soorten kun je op verschillende manieren gebruiken.'

Ulva

Voor de proef in de Eemshaven gebruikt Altenburg de soort Ulva. 'Die is heel veelzijdig', zegt hij. 'Je kunt het verwerken in veevoer, in farmaceutische producten, maar je kunt het ook gebruiken als voedingsmiddel. Kijk maar eens hoe mooi dun het is, je kunt het prima gebruiken voor sushi.'

In de Eemshaven wordt bij wijze van proef de wiersoort Ulva gekweekt (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Opschalen

Volgens Altenburg is wier een erg snel groeiend gewas: 'Onder de juiste omstandigheden kan de massa wel met tien procent per dag toenemen.' De wierkweker denkt groot: als de proef in de Eemshaven slaagt wil hij opschalen op zee. 'Je zou bijvoorbeeld een ketting van korven tussen windmolens op zee kunnen hangen', zegt hij. 'En er kan twee tot drie keer per jaar geoogst worden. De korven zijn zo gemaakt dat ze met een viskotter kunnen worden gelicht.'

Potentie

Voor het zover is moet de proef slagen en moet Altenburg ook de vereiste vergunningen zien te krijgen. Hij gelooft heilig in het welslagen van zijn project. 'Zeewier heeft de potentie om een heel groot gewas te worden, daar ben ik zwaar van overtuigd.'

