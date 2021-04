Partijen eisen openheid over Blauwestadhoeve: 'Twee ton belastinggeld verkwanseld!’

Alle documenten rondom de zaak ‘Blauwestadhoeve’ moeten openbaar worden gemaakt, vinden de Verenigde Communistische Partij (VCP) en de Socialistische Partij (SP) in Oldambt. Dinsdag bleek dat de gemeente heeft geschikt in een rechtszaak voor zeventigduizend euro.

Daar komt bij dat de gemeente voor deze zaak 87.000 euro aan juridische expertise heeft ingehuurd en 50.000 euro aan sloopkosten heeft betaald voor een particulier bedrijf. ‘De gemeente verkwanselt gewoon twee ton aan belastinggeld’, zegt een geïrriteerde VCP’er Jan Kenter.

Staatssteun

De gemeente Oldambt verkoopt enkele jaren geleden een boerderij in Midwolda voor een symbolisch bedrag: één euro. In dat gebouw wordt een groepsaccommodatie gerealiseerd. Onderdeel van de overeenkomst is dat Oldambt ook de sloopkosten op zich neemt.

Anderhalve kilometer verderop staat groepsaccommodatie Blauwestadhoeve. Eigenaren zijn Rob Berrevoets en zijn vrouw. Zij zijn verbijsterd over de deal van de gemeente met hun aanstaande concurrenten. Naar hun mening is er sprake van staatssteun; er wordt een rechtszaak aangespannen.

Twee ton

Na jaren procederen gooit Oldambt de handdoek in de ring. Zij stelt de familie Berrevoets voor om te schikken voor zeventigduizend euro. Een bedrag waarmee de familie genoegen neemt, omdat zij het onderwerp achter zich wil laten.

Partijen in de politiek zijn er zeker nog niet klaar mee. Want nu blijkt dat Oldambt voor 87.000 euro aan juridische expertise heeft ingehuurd. Tel daar de sloopkosten en de schikking bij op en je zit op een bedrag van 207.000 euro.

Woest

Het zorgt voor woede en verbijstering bij de VCP en SP. De VCP wil alle documenten openbaar hebben; de SP is het daar roerend mee eens.

Harma Nobbe van de SP: ‘Dit kan toch niet! Dit is echt niet normaal. Voor een euro verkopen en daar ruim twee ton op verliezen? En daar komt nog eens bij dat WOB-verzoeken zijn genegeerd en er zijn bonnetjes zogenaamd kwijtgeraakt. Dit is alles behalve behoorlijk bestuur.’

‘Oldambt wist dit’

Kenter lijkt zijn ogen niet te geloven als hij alle feiten nog eens doorleest. ‘Hoe kun je het zover laten komen? Er moet toch een advocaat zijn die zegt: ‘Jongens, dit is kansloos. Hier gaan we nat op?’ Dat dat hier niet is gebeurd, is ongelooflijk.’

‘Sterker nog’, vervolgt hij. ‘De gemeente erkent dat er soortgelijke zaken zijn geweest waarin gemeenten in het ongelijk zijn gesteld. Oldambt wist dat dit fout ging aflopen! Ik gok dat de gemeente dacht: wij hebben zo veel macht, we gaan net zo lang door totdat de familie Berrevoets het opgeeft. Maar dat hebben ze verkeerd ingeschat.’

Gerichte vragen aan het college hebben de partijen nog niet, eerst willen zij alle documentatie onder ogen zien. Kenter: ‘Het huidige college kan hier weinig aan doen, maar draagt wel verantwoordelijkheid. Wij willen in debat met de wethouder over dit onderwerp. Want zo omgaan met belastinggeld? Dat is schaamteloos.’

Lees ook:

- Eén euro blijkt Oldambt ruim anderhalve ton te kosten

- Gemeente schikt met oud-eigenaar Blauwestadhoeve: 'Kan het nu achter me laten'

- Jarenlange strijd duurt voort; ondernemers en Oldambt oneens over schadeclaim