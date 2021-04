Wat zoemt er in je achtertuin?

Dit weekend is de vierde Nationale Bijentelling. Wie wil, kan helpen door een half uurtje wilde bijen te tellen in de tuin. Onderzoekers hopen zo meer te weten te komen over hoe het met de bij in Nederland gaat.

De rosse metselbij, de akkerhommel, het vosje, allemaal kun je ze tegenkomen in de tuin. Door dit weekend een half uurtje in je tuin op zoek te gaan help je onderzoekers meer inzicht te krijgen in hoe het met de bij in Nederland gaat.

Bennie van Buizen is imker in Veendam. Hij legt uit dat alleen de honingbijen in sociale volken leven. Wilde bijen leven solitair en maken alleen honing om zelf van te leven. 'De wilde bij hoort in de natuur, de honingbij hoort bij de imker', aldus Van Buizen.

Zonder bijen geen oogst. 'Als jij appelbomen of perenbomen in je tuin hebt staan wil je graag een keer de vruchten ervan plukken, daar ben je bijen voor nodig’, legt Van Buizen uit. Als het slecht blijft gaan met de bijenstand zullen groente- en fruitschappen op een gegeven moment leeg raken.

Bloemen en fruitbomen

Van Buizen vertelt dat als mensen een bloeiend aardappelveld zien ze vaak denken dat dit een goede plek is voor bijen, 'maar een aardappel daar vliegt een bij niet op.' Het zijn de bloemen en fruitbomen waar hij zijn nectar haalt. 'Gelukkig maken steeds meer boeren een bloemenstrook langs de akkers. Dat is beter voor de stand van insecten waardoor er ook minder chemische middelen gespoten hoeven te worden.''

In Nederland komen zo'n 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Door meer te weten te komen over de bij kan deze beter beschermd en geholpen worden. Imker Marjolein de Jong uit Groningen kijkt uit naar de telling. 'Vooral met dit weer. Het is soms wel een beetje spannend of er genoeg wilde bijen rondvliegen om te tellen, omdat het wel eens regent. Maar de voorspellingen zijn goed, dus ik denk dat we wel wat kunnen vinden.'

'Het gaat om bewustwording van wat er rondvliegt en het inzien van het belang van bijen. Het gaat over het algemeen niet goed met bijen. Honingbijen doen het nog aardig, maar wilde bijen zijn afhankelijk van voedsel. Vooral in de stad is het belangrijk om iets voor ze te doen in je tuin.'

Hoe herken ik de bijen?

Maar hoe herken je welke bij er in je tuin rondvliegt? Op de website van de Nationale Bijentelling vind je een telformulier en bijengidsje te vinden. Hierin staan de bijensoorten die in het vroege voorjaar in de tuin te vinden zijn. Ook de hommels doen mee. Hommels zijn eigenlijk grote, dikke bijen met een wollige, kleurrijke beharing.