Terrassen openen in Stad is geen optie voor burgemeester: 'We zijn ontzettend kwetsbaar'

Burgemeester Schuiling van Groningen ziet nog steeds niets in de heropening van de terrassen. Een aantal partijen in de Groninger gemeenteraad wilde opnieuw van hem weten of Schuiling er iets voor voelt de terrassen weer open te gooien. . Voor de burgemeester is het wederom geen optie om daar aan mee te werken.

Dat de burgemeester niet enthousiast is over een heropening in Groningen was enigszins te verwachten. Hij liet onlangs al weten het geen goed plan te vinden. Dat herhaalde hij woensdagmiddag opnieuw toen onder meer coalitiepartij D66 zich sterk maakte voor het uitstallen van de terrassen.

Niet aan hem

De burgervader liet weten dat het in de eerste plaats niet aan hem is om terrassen te openen, omdat het kabinet daar over gaat. In Den Haag zien ze dat niet zitten en Schuiling sluit zich daarbij aan.

'Als wij hier gaan afwijken van landelijk beleid dan weet men Groningen snel te vinden', aldus Schuiling. 'Als we op grote schaal dingen gaan openstellen dan gaan er ook mensen gebruik van maken', daarmee neemt de kans op besmettingen toe volgens de burgemeester.

Geen politieke meerderheid in raad

Naast D66 zien ook Student en Stad, VVD en PVV een heropening van de terrassen wel zitten. Ze willen dat onder meer doen om de drukte te spreiden. Kort geleden stroomde het Noorderplantsoen vol op het moment dat de temapraturen opliepen. Volgens de partijen zouden de terrassen ervoor kunnen zorgen dat de drukte zich meer gaat spreiden en het Noorderplantsoen dus minder vol dreigt te worden.

Piek in schaatsweekend

Schuiling sluit zich daar niet bij aan. Hij zag het aantal besmettingen afgelopen zomer toenemen toen de terrassen wel open waren. Dat was eveneens tijdens het schaatsweekend het geval: 'Dat weekend zie ik terug in de besmettingscijfers. Net zoals ik de demonstraties in die cijfers terugzie. We zijn op dit moment gewoon ontzettend kwetsbaar.'

