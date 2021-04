Compleet nieuw schakelstation van Enexis op z'n plaats gezet langs de N33

Het werk bij Siddeburen is een klein onderdeel van een gigantische operatie, waarmee Enexis het stroomnet in Zuid,- Oost -en Noord-Nederland binnen tien jaar wil uitbreiden en versterken. Totale kosten: 1,9 miljard euro.

Zonnepanelen en windmolens

Die versterking is hard nodig, zegt Trusanne Bouma, de vestigingsmanager van Enexis in Groningen. 'Er is veel vraag naar capaciteit om energie terug te leveren. Kijk maar om je heen, je ziet overal zonnepanelen en windmolens. Maar ook de andere kant op is er meer vraag naar stroom voor bijvoorbeeld warmtepompen, zodat we minder gas hoeven te gebruiken. En er zijn steeds meer elektrische auto's die opgeladen moeten worden, De versterking van het net is nodig om storingen te voorkomen.'

Knooppunt

Het station dat in Siddeburen op z'n plaats is gezet heet officieel een Middenspannings Transportstation. In dit station is ruimte voor schakelkasten die zijn verbonden met kabels die het station binnenkomen. 'Je moet het zien als een soort knooppunt', zegt Bouma. 'Hiermee kunnen we de stroom verdelen'.

Niet snel genoeg

Als dit station operationeel is, is er een klein stukje van het capaciteitsprobleem opgelost. 'Maar in de basis gaat het niet snel genoeg' zegt Bouma. 'Je ziet dat groei heel fors is, en we doen ons best die groei bij te benen maar dat gaat niet overal snel genoeg lukken.'