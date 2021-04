Hoogleraar: CDA-enquête over betaald parkeren in Stad is betekenisloos

Er is gedoe over betaald parkeren in Stad (Foto: Koen Suyk/ANP)

Met de resultaten van de CDA-enquete over betaald parkeren in de stad kun je niets. Dat is de conclusie van Casper Albers.

Hij is hoogleraar Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie van de RUG en reageert op het CDA-rapport over het parkeerbeleid in Stad. 'Het kan qua draagvlak nog alle kanten op'.

Zien het niet zitten

Woensdagmiddag presenteerde het CDA in Groningen de resultaten van een eigengemaakte enquête over het parkeerbeleid in de Stad. Het gemeentebestuur wil in meerdere stadswijken betaald parkeren invoeren. Het CDA lijkt dat niet te zien zitten, gezien het feit dat in januari van dit jaar 36 raadsvragen over dit onderwerp zijn gesteld.

De partij vindt de maatregel te rigoureus, heeft twijfels bij de totstandkoming van dit besluit en wilde graag weten of er wel draagvlak voor betaald parkeren is. Daarom heeft het Groningse CDA zelf een enquête online gezet, omdat de partij twijfelt aan het standpunt van de gemeente dat Stadjers open staan voor uitbreiding van het betaald parkeren in de Stad.

74 procent oneens

Op basis van ruim 1700 bruikbare reacties concludeerde het CDA dat 58 procent het oneens is met de stelling dat ‘er in mijn wijk of straat te weinig parkeerruimte' is, en dat 74 procent het oneens is met de stelling 'daarom betaald parkeren in mijn straat of wijk' te willen. Dit klinkt als een duidelijk signaal van de Stadjer.

Bij zulke aantallen denken mensen al snel dat de resultaten dan wel iets moeten zeggen. Maar dat is niet zo. Casper Albers - hoogleraar Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie

WC-Eend

Maar 'deze enquête heeft een hoog ‘wij van WC-eend'-gehalte’, legt Casper Albers, hoogleraar Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie van de RUG desgevraagd uit. ‘Het CDA maakt een website waarin het mensen oproept om deel te nemen aan de enquête. Je bereikt daarmee vooral CDA’ers. Dat maakt de resultaten gegarandeerd niet representatief.’

Volgens Albers zie je wel vaker dat politieke partijen of andere belangengroepen zelf een enquête uitzetten. ‘En als zo’n enquête dan 1700 reacties oproept, dan denken mensen al snel dat de resultaten dan wel iets moeten zeggen. Maar dat is niet zo.’

Zo is er bijvoorbeeld niet gekeken of er wel een goeie man/vrouw-verdeling is, of alle leeftijdsgroepen wel goed vertegenwoordigd zijn en, het belangrijkste, of de resultaten wel representatief zijn naar politieke opvatting.

Het CDA had volgens Albers ook een professioneel peilingbureau in kunnen schakelen. ‘Dan kun je een enquête opstellen waarbij de vragen niet perse duidelijk van het CDA afkomstig zijn, en kun je voorkomen dat er vooral CDA-sympathisanten de enquête invullen.'

Kortom: volgens Albers kun je niets met de resultaten.

Het leeft

'Tuurlijk valt er wetenschappelijk van alles op af te dingen,' is de reactie van Herman Pieter Ubbens, raadslid van het CDA in Stad. 'Doel van dit onderzoek was ook niet om iets hard mee aan te tonen wat mensen van betaald parkeren vinden, maar om aan te tonen dat door de gemeente het draagvlak niet is onderzocht. We wilden onder de aandacht brengen dat dit onderwerp leeft, en ik denk dat dat ons is gelukt.'

Volgens Ubbens had het CDA het liefst een volledig representatief onderzoek laten uitvoeren door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente. 'Want ons ontbreekt de middelen daarvoor. De gemeente heeft die middelen wel, maar weigert het.'

Pragmatische enquête

De website parkerenin050.nl is volgens Ubbens een enigszins pragmatische manier geweest om toch het draagvlak te kunnen onderzoeken. Hij is niet bang dat er voornamelijk CDA-sympathisanten de enquête hebben ingevuld. 'We hebben eerst de plannen en het voorstel van de gemeente op de site gezet, met de enquête eronder. De standpunten van de partij staan op een andere pagina op de site. Die kom je niet direct tegen.'

'Bovendien zien we heel inhoudelijke reacties van mensen terugkomen. Ik geloof niet dat dat alleen maar van CDA-mensen afkomstig is. We zagen de reacties binnenstromen toen media over de lancering van de enquête publiceerden.'

Op de vraag of de enquête niet bevooroordeeld is doordat het CDA bij het houden van de enquête al kritisch was op de plannen van de gemeente voor het uitbreiden van betaald parkeren, reageert Ubbens dat een kwart van de mensen die reageerden vóór invoeren van betaald parkeren is. 'Dat toont aan dat niet alleen mensen die tegen de plannen van de gemeente zijn de enquête hebben gevonden.'

Draagvlak kan nog alle kanten op

Dat de uitkomsten van deze CDA-enquête niet representatief zijn betekent overigens niet noodzakelijk dat er dus wél draagvlak is onder Stadjers voor betaald parkeren. Hoogleraar Casper Albers: 'Het betekent vooral dat alles nog open ligt.'

