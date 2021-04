Provinciebestuur niet eensgezind over de uitbreiding van de Eemshaven

De zes coalitiefracties in Provinciale Staten zijn niet allemaal even enthousiast als het om de uitbreiding van de Eemshaven gaat. Vooral GroenLinks, met 6 zetels de grootste coalitiepartij, zegt de ontwikkelingen kritisch te gaan volgen.

‘Je moet altijd kritisch zijn als politicus’, zegt fractievoorzitter Hendri Meendering van GroenLinks. ‘Wat gaat zich straks werkelijk vestigen in de Eemshaven?’

Meendering ziet dat het gebied dat het college van Gedeputeerde Staten aan de Eemshaven wil toevoegen geen natuurgebied is, maar zegt wel eisen te willen stellen aan de vestiging van nieuwe bedrijven in de Eemshaven.

Geen groot datatacenter

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland zeggen dat de uitbreiding van de Eemshaven gepaard gaat met extra werkgelegenheid. Dinsdagavond werd bekend dat partijen die datacentra willen bouwen interesse hebben in de Eemshaven. GroenLinks staat hier niet om te springen.’

‘De Eemshaven moet bijvoorbeeld geen groot datacenter worden’, vervolgt Meendering. ‘We hebben onlangs schriftelijke vragen gesteld over het waterverbruik bij datacentra, het verbruik van koelwater en de gevolgen voor de drinkwatervoorziening. We gaan heel kritisch kijken of dit erbij gaat passen.’

Waterstofeconomie

De grootste coalitiefractie wil wel zeggen wat een absolute ‘no go’ is. ‘Zwaar vervuilende industrie’, stelt Meendering. ‘Voor de rest hangt het er sterk vanaf wat de plannen zijn. De energietransitie is bijvoorbeeld iets heel groots.’ De partij ziet daar wél ruimte voor, evenals ontwikkelingen op het gebied van de waterstofeconomie.

Ook de ChristenUnie reageert gereserveerd. ‘De vlag hangt niet uit’, zegt Fredric Geijtenbeek. ‘Dat dit stond te gebeuren was te verwachten, maar hier hebben we niet reikhalzend naar uitgekeken. Het kost namelijk ook wat, en dat is landbouwgrond. De discussie hoe we omgaan met schaarse grond moet gevoerd worden, je levert namelijk ook grond in en die landbouwgrond heeft waarde. Al met al is het mooi voor Groningen, maar we mogen ons beseffen dat er ook een functie verdwijnt.’

Toename van werkgelegenheid

De coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en D66 zijn positiever. Voor PvdA-fractieleider Pascal Roemers is de toename van werkgelegenheid een belangrijk argument om in te stemmen met de plannen. ‘We moeten vooral kijken dat we de werkgelegenheid in de regio kunnen opvangen’, noemt de sociaal-democraat als belangrijkste aandachtspunt voor zijn partij.

Voor de VVD en het CDA is de uitbreiding van de industrie minder bezwaarlijk, al moet het richting de traditionele boerenachterban nog wel het een en ander uitleggen, erkent VVD-voorman Erik Jan Bennema.

‘Dit is een spannende ontwikkeling’, zegt hij. ‘Het gaat om veel werkgelegenheid voor Groningen. Het is inderdaad hele goede landbouwgrond en daarom moeten we op andere plekken zo zuinig mogelijk omgaan met de landbouwgronden door daar niet te kiezen voor zonnepanelen.’

Goed nieuws voor Groningen

‘Onze basisreactie is dat dit fantastisch is dat deze ontwikkeling plaatsvindt’, jubelt Robert de Wit (CDA). ‘Voor nu is het vooral belangrijk om eerst met de inwoners in gesprek te gaan. Ik vind het nog te vroeg om aan te geven wat er wel of niet kan. Voor alles staat het stoplicht nog op oranje, eerst in gesprek, en dan kijken of het sein op groen staat.’

D66 noemt het ‘goed nieuws voor Groningen’. ‘Vervolgens moet je er meteen bij zeggen dat de gevolgen voor omwonenden goed moet worden bekeken’, zegt fractieleider Peter Gerrits. ‘Er is sprake van concurrerende ruimtelijke prioriteiten, dat betekent keuzes maken. Dit is het begin van een proces, maar uiteindelijk vind ik dit positief nieuws voor Groningen.’

