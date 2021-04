Hitproducer Jeroen Russchen zet Zunnebril op

Jeroen Russchen debuteert vandaag met zijn solo-single Zunnebril. Russchen is bekend als producer van de Groningstalige rapformatie Wat Aans! en van zijn successen met Tino Martin en Kinderen voor Kinderen. Met het half in het Gronings en half in het Nederlands gezongen Zunnebril treedt de 37-jarige Stadskanaalster zelf voor het voetlicht.

Het zou wel eens de zomerhit van 2021 kunnen worden: Zunnebril van Jeroen Russchen. Het popliedje heeft een zomerse feel met een tekst over de zonnebril. Russchen schreef het lied samen met Rik Baptist alias Fieze Rik van Wat Aans!

Ik heb Rik tijdens het proces niet live gezien Jeroen Russchen over zijn samenwerking met Rik Baptist

Gemaakt via WhatsApp

‘Rik en ik hadden al langer het plan om samen wat te maken en op een gegeven moment had ik een beat gemaakt en belde ik hem op: zullen we bezig?’ Baptist en Russchen maakten Zunnebril samen via Whatsapp. ‘Ik heb Rik tijdens het proces niet live gezien. Bij de beat neuriede ik een melodie. Rik ging dan schrijven en tien minuten later appte hij een tekst.’

Ik zag een half/half tekst eerst niet zitten Rik Baptist over Zunnebril

Nu vind ik het eigenlijk heel tof

De tekst van Zunnebril is half in het Gronings en half in het Nederlands. 'Het leek me altijd al tof iets in het Grunnegs te doen maar dan liefst wat anders dan wat er al is,' legt Russchen uit. Zelf bedacht hij het zinnetje ‘Ik heb mien zunnebril op, gain aine kin mien troanen zain’.

'Hij wilde dat ik daar een tekst bij maakte, half in het Gronings en half in het Nederlands’, vertelt Rik Baptist. ‘Ik zag een half/half tekst eerst niet zitten, maar Jeroen bleef er maar op hameren en toen ben ik gaan schrijven en nu vind ik het eigenlijk heel tof.’ Het Gronings en het Nederlands vloeien in het lied vrijwel naadloos in elkaar over.

Natuurlijk allemaal wat aangezet

Het zomerse Zunnebril heeft een dubbele bodem waarbij de zonnebril niet alleen tegen de zon beschermt, maar ook de tranen verbergt. ‘Ik heb het de afgelopen tijd best heel druk gehad’, vertelt Russchen lachend. ‘Soms realiseer je dan dat, ondanks dat je doet wat je het liefst wil, dat niet betekent dat alles mooi is. In het lied hebben we dat natuurlijk allemaal wat aangedikt.’

Op Zunnebril is overigens een gastrol voor Jochem Fluitsma die samen met Van Tijn de klassieker 'Vijftien miljoen mensen' schreef. Fluitsma speelt akoestische gitaar.

