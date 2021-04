Delfzijlster gezinnen kunnen eind deze maand in versterkte huurwoning

Al bijna 100 bewoners zijn verhuisd en vóór eind april trekken de laatste tien in een nieuwe woning. Dat is de tussenstand die woningcorporatie Acantus woensdagmiddag bekend heeft gemaakt.

De woningstichting en bewonersorganisatie Zandplatenbuurt verwachten dat uiterlijk medio 2026 alle huurders uit de Zandplatenbuurt die in het proces zitten een nieuwe huurwoning hebben. Beide partijen houden nog een slag om de arm of alle woningen dan ook daadwerkelijk gebouwd zijn.

Een goed begin

De eerste groep van 110 huishoudens hebben nu perspectief, zegt bestuurder Anita Tijsma van Acantus. ‘Voor hen is dat een heel goed begin.’

De sloop van de Zandplatenbuurt wordt pas eind dit jaar gestart. De huurders van Acantus en de kleine groep woningbezitters worden verspreid over verschillende zogeheten ‘perspectieflocaties’ over heel Delfzijl.

Tijsma denkt in de loop van dit jaar te kunnen beginnen met de bouw van nieuwe perspectieflocaties in de Vestingbuurt en de Polarisweg. ‘En zoals het nu lijkt wordt er dit jaar ook nog gesloopt.’ Huurwoningen in het Balticpark gaan eind dit jaar tegen de vlakte.

Blij verrast

Wethouder Annalies Usmany (Lokaal Belang) van de gemeente Eemsdelta zegt blij verrast te zijn dat het proces voorspoedig verloopt. ‘We hebben elkaar vandaag gesproken en weten van elkaar waar we nu staan.’

Ook Bonne van der Kooi van de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt is tevreden met verloop. ‘Het is een hele operatie, we proberen vanaf het begin de bewoners in positie te brengen, zodat het hen niet overkomt.’

150 woningen per jaar

Op dit moment loopt het proces van nieuwbouw en sloop van 850 woningen redelijk op schema, waarvan 590 sociale huurwoningen. ‘We verwachten zo’n 150 woningen per jaar te kunnen bouwen’, stelt Tijsma. ‘Op dit moment worden er in de Zandplatenbuurt Zuid keukentafelgesprekken gevoerd, waarin de huishoudens hun huidige situatie en hun woonwensen op tafel kunnen leggen. Die nemen we mee in het proces.’

Acantus en de gemeente Eemsdelta hopen binnenkort een begin te kunnen maken met de tweede fase, waarin 500 huishoudens richting een nieuwe woning worden begeleid. De derde fase, waar zo'n 200 huishoudens voor in aanmerking komen, 'moet nog worden ingekleurd', zegt Tijsma.

