Berend Hoekstra overwint zwart gat en slaapziekte en zet huis te koop voor 1,1 miljoen

Ze hebben hun woning bij Zevenhuizen voor een bedrag van 1,1 miljoen euro te koop gezet en willen kleiner gaan wonen.

Viel ik zomaar in slaap

Hoekstra ziet er gezond en fit uit. Zijn gezicht is, zo vroeg in het voorjaar, al bruin. ‘Boerenbroen’, zegt Hoekstra. 'Mijn gezicht verkleurt al bij de eerste zonnestralen.’ Nog niet zo lang geleden was het heel anders gesteld met de gezondheid van de laatste burgemeester van Leek. Hoekstra lijdt aan narcolepsie, een slaapziekte die hij met behulp van medicijnen de baas is geworden.

Hoekstra: ‘Ik werd ‘s ochtends net zo moe wakker als dat ik ‘s avonds ging slapen en door die vermoeidheid viel ik overdag zomaar in slaap. Ik heb allerlei onderzoeken gehad in het ziekenhuis en na lang zoeken kon de diagnose worden gesteld: narcolepsie. Gelukkig had ik het niet in een hele zware vorm, waardoor je bijvoorbeeld niet meer mag autorijden, maar het was knap lastig. Ik heb nu medicijnen en het gaat nu gelukkig al heel veel beter met me.’

Burgemeesterloze bestaan

Niet alleen kampte Hoekstra met de slaapziekte, ook moest hij zijn weg zien te vinden in het ‘burgemeesterloze’ bestaan. ‘Op 1 januari 2019 begon de gemeente Westerkwartier en hield de gemeente Leek op te bestaan. Van het ene op het andere moment was ik met pensioen. Als burgemeester sta je midden in de samenleving, heb je veel contacten en ben je bij allerlei zaken betrokken. Dat veranderde op slag. Het heeft me veel tijd gekost om aan die nieuwe situatie te wennen.’

Berend Hoekstra bij de zwemvijver naast zijn woning (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Hoekstra kreeg van een oud-collega het advies om een aantal bestuursfuncties te gaan vervullen om toch betrokken en bezig te blijven. Dat ging hij ook doen, maar hij nam niet alle ‘aangeboden’ bestuursfuncties aan. Hoekstra is onder meer voorzitter van het Promotie Platform Leek, een groep winkeliers en ondernemers in het centrum van Leek die het winkelgebied meer op de kaart willen zetten. Ook is Hoekstra voorzitter van de basketbalclub in Roden.

Bed and Breakfast

Boerenzoon Hoekstra werkte voordat hij in de politiek terecht kwam jarenlang in het voortgezet onderwijs. Hij was docent wiskunde en scheikunde op verschillende scholen in de provincie en onder meer locatiedirecteur van het Zernike College in Haren. Hij woonde destijds in Onnen en werd door de afdeling Haren van de VVD gepolst om op de kieslijst voor die partij plaats te nemen. Hij schopte het uiteindelijk tot wethouder in Haren en in 2005 volgde de burgemeesterspost in Leek.

In 2007 verhuisde het echtpaar naar Zevenhuizen, waar aan de Bolmeer een boerderij met een flinke lap grond werd gekocht. Op het perceel werd eerst een vakantiewoning gebouwd waarin de Hoekstra’s tijdens de verbouwing van de boerderij woonden. In 2010 was de boerderij klaar. Echtgenote Harma begon op de bovenverdieping een bed and breakfast, ‘Ons Bolmeer’ genoemd. De laatste jaren is het geen B&B meer, maar werd de verdieping verhuurd via airbnb.

De woning met een hectare grond staat te koop (Foto: Jan Been)

‘Het draaide als een tierelier’, zegt Hoekstra. 'We hadden veel internationale gasten van over de hele wereld. Die waren overdag weg voor een dagje Amsterdam of iets dergelijks en ‘s avonds kwamen ze terug. Ze kookten zelf en we hadden we nauwelijks omzien naar.’ Dat veranderde toen de coronacrisis uitbrak. Buitenlanders kwamen niet meer en Nederlandse gaten namen het over. ‘Maar die konden nergens heen, omdat alles dicht was. Ze bleven in en om het huis en dat was toch wel een aanslag op onze privacy’, zegt Hoekstra.

Uniek stekje

Begin dit jaar besloten Harma en Berend te stoppen met de verhuur van de bovenverdieping en rijpte het plan om de boerderij te verkopen en iets kleiners te zoeken. ‘We hebben hier al die jaren met heel veel plezier gewoond. Het is een uniek stekje, maar we komen op een leeftijd dat het te groot wordt, zeker met die hectare grond erbij. Ik ben bijna 68 en Harma is 62. Als we het nu verkopen dan houden we er alleen maar hele fijne herinneringen aan over.'

Sinds afgelopen maandag staat de woning op Funda, vraagprijs 1.095.000 euro. ‘De eerste bezichtiging was een uur later al gepland’, vertelt Hoekstra, ‘We zoeken zelf iets in het Zuidelijk Westerkwartier of in de Kop van Drenthe, maar eerst moet dit huis worden verkocht.’ De koper krijgt een zee van ruimte en krijgt er op de koop toe een grote zwemvijver bij.

Lees ook:

- Oud-burgemeester helpt handje bij kweken grootste pompoen

- Scheidend burgemeester Hoekstra van Leek wil door in waterschap