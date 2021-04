Oorlogsverhalen Garmerwolde: 'Toen we later naar school gingen was hij er niet meer bij'

Deze gebeurtenis is Kees Wierenga (85) zijn hele leven bijgebleven. Wierenga zat samen met Gerard in de klas op de basisschool van Garmerwolde. Hij doet zijn verhaal in het boek ‘Garmerwolde vertelt’, zo kunnen we zien bij OOG TV.

Twee jaar werk

Met dat boek is de historische commissie van Garmerwolde de afgelopen twee jaar bezig geweest. Het bevat een verzameling van verhalen en herinneringen van mensen die de Tweede Wereldoorlog in Garmerwolde hebben meegemaakt.

'Dit mag nooit weer gebeuren...' Kees Wierenga

Aanvankelijk zou het vorig jaar worden uitgegeven, tijdens de viering van 75 jaar vrijheid. Door corona is die uitgave uitgesteld naar komende vrijdag. Het is dan precies 76 jaar geleden dat Garmerwolde door de Canadezen werd bevrijd.

Het boek 'Garmerwolde vertelt', dat aanstaande vrijdag uitgegeven wordt (Foto: Bram Koster / OOG TV)

Nog steeds emotioneel

Voor Gerard en zijn ouders kwam die bevrijding dus net te laat. Wierenga: ‘Toen wij later weer naar school gingen, was Gerard er niet meer bij. Die lag hier toen begraven.’

Wierenga wijst naar het graf van Gerard en zijn ouders, dat hij nog regelmatig bezoekt. ‘Ik loop er altijd even naartoe’, zegt hij. Zijn stem slaat over. Een traan loopt over zijn linkerwang. ‘Dit mag nooit weer gebeuren.’

Stof tot nadenken

Henk Vliem is voorzitter van de historische commissie van Garmerwolde. Hij vindt een verzameling van oorlogsverhalen waardevol. ‘Het laat je nadenken, over dat we blij mogen zijn dat we nu in zo’n vrijheid leven.’

Het boek is tot stand gekomen dankzij een subsidie. Het wordt komend weekend gratis thuisbezorgd bij alle Garmerwolders. Ook is het verkrijgbaar bij een kruidenierszaak en restaurant in Garmerwolde.

Bekijk hieronder de reportage van OOG TV: