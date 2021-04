Klapperende oren van ringwegoverlast en irritatie over lawaaiviaduct: 'Pak een bahcosleutel'

Vorige week vertelden ringweg-omwonenden over de overlast door de werkzaamheden aan de ringweg. De bewoners van de nabijgelegen straat De Zaayer zijn de overlast van een aanpalende bouwput meer dan zat.

Die bouwput wordt tot grote irritatie van de aanwonenden slechts afgeschermd met een wapperend geluidsdoek dat kieren en spleten heeft. Een omwonende van het lawaaiviaduct barste zelfs in tranen uit toen ze vertelde over de geluidsoverlast die het viaduct veroorzaakt.

Geschrokken

'Ik ben geschrokken van de verhalen over de ellende', zegt Benni Leemhuis (GroenLinks). 'De bouwwerkzaamheden leggen een enorme schaduw over het dagelijkse leven van mensen', zijn de woorden van Rik van Niejenhuis (PvdA). 'Mensen met klachten moeten serieus genomen worden', concludeert Tessa Moorlag (ChristenUnie). En ook D66 is geschrokken van de verhalen van bewoners: 'De overlast is veel indringender dan we van te voren hadden ingeschat.'

Met die woorden laat de gehele coalitie weten dat klachten serieus opgepakt moeten worden door zowel de aannemer van de ringweg als de opdrachtgever van die weg. De gemeente is samen met de provincie en Rijkswaterstaat de opdrachtgever. Verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) geeft aan dat het van belang is dat klachten snel worden opgelost, maar dat hij dat niet alleen kan doen: 'De gemeente heeft geen financiële middelen om de klachten af te handelen. In feite zijn wij met onze handen gebonden.'

In tranen

GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis wil dan ook dat zowel de aannemer als de opdrachtgevers harder gaan lopen om klachten op te lossen. 'Het probleem met het viaduct over de Paterswoldseweg werd eerst een maand ontkend.' Dat tijdelijke viaduct zorgt voor veel overlast in de omgeving als vrachtwagens daar overheen rijden. 'Waarom besluit Rijkswaterstaaat niet dat chauffeurs in de avond en nacht moeten omrijden om op die manier het geluid te reduceren?', vraagt Leemhuis zich af.

'Ik was uiterst geïrriteerd dat zoiets al een maand lang los kon liggen' wethouder Philips Broeksma

Datzelfde viaduct zorgde onlangs voor extra geluidsoverlast omdat een stalen plaat was losgeschoten. Omwonende Frannie Homburg sprak raadsleden vorige week in tranen toe. De extra overlast van het viaduct werd haar teveel. Woensdagmiddag liet wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) weten dat hij zich enorm had gestoord aan de kwestie met de losgeschoten plaat.

'Ik was uiterst geïrriteerd dat zoiets al een maand lang los kon liggen. Je kan bij wijze van spreken bahco sleutel pakken en de plaat vastschroeven. Daarnaast; er is een avondklok dus de weg had voor de helft afgezet kunnen worden zonder dat iemand het had gemerkt. Doe dat gewoon', aldus de geïrriteerde wethouder over het voorval. Hij laat aan de raadsleden weten dat overlastmeldingen op een juiste manier opgepakt moeten worden.

'Nu pas verbazing?'

SP-raadslid Wim Koks snapt niet waarom de coalitiepartijen zich nu pas verbazen over de gang van zaken rondom het oplossen van overlast. 'Diverse groepen bewoners geven al tijden in alle toonaarden aan dat er overlast is en ze geen gehoor krijgen.'

Volgens Koks pakte de coalitie die klachten nooit écht op: 'Er werd altijd gereageerd met; 'waar gehakt wordt vallen spaanders'. Pas nu dringt het eindelijk tot de coalitiepartijen door dat het toch wel serieus kwesties zijn.'

De vier coalitiepartijen vinden in elk geval dat alle klachten rondom overlast uiterst serieus genomen moeten worden. Temeer omdat de overlast ook langer aanhoudt doordat het project uitloopt, maar ook omdat mensen dikwijls thuis zijn door het coronavirus. Daardoor wordt de overlast volgens D66 ook indringender ervaren:

Studentenfeestje

'Het is echt niet meer te vergelijken met een paar jaar geleden en dat komt ook door de situatie waarin we nu zitten. Soms wordt de overlast goed aangepakt, maar daar horen we niks van en soms wordt het ook bijzonder knullig opgelost.'

Voor GroenLinks is het in elk geval helder; de ringweg overlast moet net zo voortvarend worden aangepakt als de overlast van een studentenfeestje. 'Daar staat de politie wel snel voor de deur.'

