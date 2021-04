Tragedie van Hoogkerk in rechtszaal: 'We zijn kapot van verdriet'

Een Griekse tragedie, zo noemde de officier van justitie het geweld in Hoogkerk dat in augustus het leven van Lazaros Kounatidis kostte. De man kwam door twee messteken om het leven.

Wie heeft Lazaros Kounatidis, eigenaar van een bekend Grieks restaurant in Stad, de fatale steken in zijn rug gegeven? Het antwoord komt niet boven tafel tijdens de eerste zittingsdag. De drie verdachten (51, 24 en 23) zwijgen over hun rol. Ze zeggen het niet gezien te hebben.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er sprake van medeplegen. Dat betekent dat ze alle drie bewust en nauw hebben samengewerkt aan de dood van de restauranthouder. Daarom worden er gelijke straffen van acht jaar cel geëist.

De mannen zochten elkaar op vanwege een ruzie. Waar die ruzie precies om ging, is niet bekend gemaakt. Het slachtoffer werd midden in de nacht door zijn zoon gebeld met de vraag of hij hem wilde komen helpen in Hoogkerk. Gewapend met een ploertendoder vertrok hij op de scooter naar het dorp.

Onder invloed van drank

Daar kreeg eerst Nico P. er flink van langs. De drank zou een rol hebben kunnen spelen: het slachtoffer was flink onder invloed en P. en hij waren eerst vrienden. Hun zoons hadden nu bonje en de vaders wilden dat in eerste instantie sussen.

Toch zochten ze elkaar op met wapens, honkbalknuppels en een ploertendoder. Uiteindelijk is het Kounatidis die dodelijk gewond in elkaar zakt. Hij heeft twee steekwonden in zijn rug, een gebroken neus, blauwe plekken, sneden in zijn vingers en schedelletsel van de knuppels.

Nabestaanden zijn kapot van verdriet

Niemand heeft gezien wat er gebeurd is. 'Ik was zwaargewond van een klap op mijn harses', zegt Nico P. Zijn zoon zegt dat hij bezig was met zijn vader en met zijn rug naar Kounatidis stond. Ook Alex van der V. heeft niks gezien.

De nabestaanden zijn niet aanwezig. Het gaat, zo zegt hun advocaat, niet goed. 'Ze zijn kapot van verdriet. Ons leven is kapot, dankzij jullie. Jullie kwamen regelmatig in onze zaak. De zaken gaan niet goed, ons restaurant mist een fijne gastheer.'

'Wij geen vader, jij geen moeder'

Tot op de dag van vandaag wordt de familie van de verdachten bedreigd door de zoon van het slachtoffer. Volgens P. is de zoon van het slachtoffer daar recent voor opgepakt. 'Wij geen vader, jij geen moeder', zou de bedreiging zijn.

De zaak gaat maandag verder. Dan komen de advocaten van de verdachten aan het woord en krijgen de verdachten het laatste woord.

