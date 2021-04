Doek valt definitief voor plannen MFA Bedum

Bijna alle partijen vinden het MFA-plan te duur. Ook is er volgens de raad te weinig vertrouwen in een goede samenwerking met de Stichting MFA.

Met dit besluit komt er definitief een einde aan het plan waar de initiatiefnemers vijf jaar lang aan werkten. De Stichting en de voetbalclub wilden een nieuw clubhuis bouwen waar ook ruimte is voor onder meer een sportschool, fysiotherapie, een cardioloog, kinderopvang en maatschappelijke activiteiten.

Valse informatie

De gemeente Het Hogeland steunde het plan lange tijd, maar door financiële tegenvallers bij de gemeente en een conflict over geld uit het Nationaal Programma Groningen is de relatie met de Stichting flink bekoeld. De partijen beschuldigden elkaar de afgelopen maanden keer op keer valse informatie te geven. Het college van B&W vindt de kosten van 2,6 miljoen euro teveel en met de penibele financiële situatie ook een te groot risico voor de gemeente.

De coalitiepartijen gingen woensdagavond schoorvoetend mee met het voorstel van het college om de samenwerking met de initiatiefnemers van het MFA te stoppen. Wel wil de raad in elk geval 1,5 miljoen euro opzij zetten voor een nieuwe accommodatie voor de voetbalclub.

'Ongelooflijke worsteling '

De partijen hebben er vooral moeite mee dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen tussen de vrijwilligers in Bedum en de gemeente. Ze schuiven de kritiek op de verantwoordelijk wethouder Theo de Vries (ChristenUnie) niet onder stoelen of banken, ook zijn eigen partij.

'We hebben er verdriet van, dat rekenen we u ook aan', zegt fractievoorzitter Bernd de Jong van de ChristenUnie. 'Het was een ongelooflijke worsteling voor ons. Ruis en tegenstrijdige informatie maakte het ons heel erg moeilijk. Beide partijen is het niet gelukt om tot elkaar te komen en dat betreuren we ten zeerste.'

Volgens Gemeentebelangen zijn er alleen maar verliezers. Karen Hansems: 'We hebben het gevoel dat er over de rug van vele voetballiefhebbers in Bedum een zeer onaangename strijd werd gevoerd. Het is de hoogste tijd dat SV Bedum duidelijkheid krijgt.'

House of Cards

Het CDA was tijdens en na de verkiezingen in 2018 groot voorstander van het MFA. De partij hing hier banners over op in Bedum, maar woensdag heeft een meerderheid van de fractie tegen gestemd. 'Er is een impasse ontstaan om een mooie toekomstgerichte accommodatie te realiseren', zegt raadslid Harma Dost.

Oppositiepartij Lokaal Sociaal spreekt van een 'House of Cards Het Hogeland'. Volgens fractievoorzitter Linda Visser heeft het college te snel de stekker uit het plan getrokken en hollen de coalitiepartijen daar nu achteraan. 'Dit is de kans om macht en tegenmacht te herstellen', waarmee ze refereert aan de politieke spanningen in Den Haag.

Ook oppositiepartij VVD is groot voorstander van het plan en drong er samen met Lokaal Sociaal tevergeefs op aan te kijken naar mogelijkheden om de MFA toch te realiseren: 'Het college neemt de coronamaatregelen wel erg serieus door ineens dit burgerinitiatief uit de armen te laten vallen', zegt raadslid Attje Waal.

'Niet de schoonheidsprijs'

Wethouder De Vries geeft toe dat de gang van zaken rond het MFA al met al geen schoonheidsprijs verdient. ‘We waren we laat in actie gekomen en het spijt me dat wij als gemeente en de stichting elkaar als partner zijn verloren.’

Hij vindt dat het tijd is om de patstelling te doorbreken: ‘We kunnen niet verder met de stichting, we willen de samenwerking per direct stoppen. Soms moet je stoppen om andere dingen mogelijk te maken. We willen een toekomstbestendige situatie voor de club.’

De stemming was duidelijk: 24 van de 28 raadsleden wilden niet meer verder met het de multifunctionele accommodatie. Alleen oppositiepartijen VVD (2 zetels), Lokaal Sociaal (1 zetel) en het Bedumer raadslid Jakob de Vries van coalitiepartij CDA waren voor.

Hulp van vrijwilligers

De nieuwe accommodatie van de voetbalclub kost naar verwachting meer dan de beschikbare 1,5 miljoen euro. Het is onduidelijk of de gemeente Het Hogeland dat kan opbrengen. Op initiatief van de PvdA gaat de gemeente daarom kijken of vrijwilligers sommige werkzaamheden kunnen doen, zodat er een toekomstbestendige accommodatie kan komen.

Wethouder De Vries wil hierover zo snel mogelijk om tafel met de voetbalclub, 'het liefst volgende week al'. Ook gaat hij kijken naar de mogelijkheden voor een nieuw kunstgrasveld. Naar verwachting wordt komend najaar meer duidelijk over de plannen.

