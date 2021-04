De Tweede Kamer eist dat NAM rekeningen van aardbevingsschade betaalt

De afgelopen weken is discussie ontstaan over die rekeningen, omdat de NAM vindt dat die niet duidelijk genoeg zijn en de NAM vindt dat het bedrijf te veel moet betalen voor de versterking en de schadeafhandeling.

Morele verplichting

Onder meer de VVD, de SP, het CDA en de PvdA hekelen de opstelling van de NAM. 'De NAM en aandeelhouders Shell en ExxonMobil hebben een grote morele verantwoordelijkheid voor de veroorzaakte ellende', zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries. 'Ze moeten ruimhartig vergoeden en niet proberen het onderste uit de kan te halen.'

Minister Van 't Wout oogde minder bezorgd dan de Kamer om de woorden van de NAM. 'Ik trek me daar niets van aan', zegt hij. 'Ze moeten dit gewoon betalen. Het gaat er hoe dan ook niet toe leiden dat Groningers er last van krijgen. Ze gaan gewoon betalen en ze horen er ook voor te betalen. Zo hebben we het met elkaar afgesproken.'

Meer zorgen bij de Kamer

Naast het wel of niet willen betalen door de NAM zijn er meer zorgen bij de Kamer. Verschillende Kamerleden trokken aan de bel over de voortgang van de versterkingsoperatie, het tijdelijk stoppen met de schadeafhandeling van zo'n 1500 dossiers uit de randgebieden en ongelijkheid bij de waardedalingsregeling.

Daarnaast wilden Kamerleden voor eens en voor altijd duidelijk hebben dat het bewijsvermoeden niet ter discussie staat. De NAM vindt namelijk dat het tegendeel te moeilijk te bewijzen is. 'Ik wil duidelijk hebben dat daar niet aan getornd wordt', zegt Agnes Mulder (CDA). 'Het besluit over het bewijsvermoeden hebben we hier in de Kamer genomen! Het zou toch te gek voor woorden zijn als dat door iemand overboord kan worden gezet?'

Nieuwe kamerleden

Het debat was voor Kamerleden Raoul Boucke (D66), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Joost Eerdmans (JA21) hun eerste debat over Groningen namens hun partij. De drie zijn twee weken geleden geïnstalleerd als Kamerlid en dus ook kersvers Groningen-woordvoerder. In het debat werd benoemd dat zij wellicht met een frisse blik naar het onderwerp kijken.

Grinwis noemde het aardbevingsdossier een dossier van ongekende onmacht als verwijzing naar de toeslagenaffaire waarbij het rapport 'ongekend onrecht' heet. 'Dit moet een dossier van ongekende daadkracht worden.' Boucke pleitte voor ruimhartigheid, uitvoering en perspectief in Groningen en Eerdmans hekelde net als andere partijen de opstelling van NAM.

Debat honderd en zoveel

Een van de meest ervaren Kamerleden - die zijn bijdragen steevast uit het hoofd doet - is Henk Nijboer (PvdA). Hij was iets somberder over het debat. 'Ik denk toch dat de meeste mensen er niet te veel van verwachten...', begon hij zijn bijdrage. 'Want dit is debat honderd-en-zoveel. Desalniettemin is het onze plicht om steeds de problemen naar voren te brengen en met oplossingen te komen.'

Terwijl de partijen over het algemeen blij zijn dat de gaswinning in Groningen gaat stoppen, liet Wybren van Haga van Forum voor Democratie een ander geluid horen. Hij vindt het jammer dat er gestopt wordt met de gaswinning, omdat er voor een vermogen aan gas achterblijft in de Groninger bodem.

Het risico op bevingen is volgens hem beheersbaar. De schade moet wel worden hersteld en de inwoners moeten worden gecompenseerd, maar het liefst ziet zijn partij dat de gaswinning doorgaat tot het gasveld economisch uitgeput is.

Hoog bezoek aan Groningen

In het debat kondigde Van 't Wout ook aan dat hij komende week samen met Ollongren en premier Mark Rutte naar Groningen komt. Ze gaan naar alle waarschijnlijkheid woensdag in gesprek met gedupeerde Groningers die in het zwartboek staan dat door de SP aan het kabinet is overhandigd.

Hoe definitief de afspraak is moet overigens nog blijken. Eigenlijk zou Ollongren deze woensdag namelijk ook op werkbezoek in Groningen zijn, maar door het Kamerdebat kon dat niet doorgaan.

