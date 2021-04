'Windmolens bij Roodehaan? Nee nee nee nee nee.....'

Omwonenden van buurtschap Roodehaan bij de Stad moeten niets hebben van de mogelijke komst van zes windmolens in het gebied. In een bijna anderhalf uur durende sessie spraken verschillende bewoners de gemeenteraad van Groningen toe: 'Doe het niet!'

Letterlijk en figuurlijk van alle kanten kwam men in het geweer tegen de windturbines, die 139 meter hoog moeten worden. Westerbroek, Engelbert, de stadse wijk Helpman: iedere windrichting leek, zij het digitaal, vertegenwoordigd.

Gehaktmolens

Zo was er Kees Oosterhuis, die namens bewoners van Middelbert, Engelbert, Roodehaan en Euvelgunne het woord voerde. 'Zestig procent van de omwonenden is mordicus tegen, en de rest is ook niet enthousiast.'

Ook Martin Lamberts uit Westerbroek nam het woord. 'Wij hebben een groene omgeving. Dat heeft veel tijd en geld gekost. Waarom wilt u hier dan zes gehaktmolens voor vliegende dieren neerzetten?'

Of Ciska Gerdes, namens de belangenvereniging voor huisjesbewoners aan de Engelberterplas. 'De turbines komen op nog geen vierhonderd meter van de huisjes te staan. Het levert geluidsoverlast en slagschaduw op, naast het geluid dat we al van de A7 ervaren.'

'Een deceptie dreigt'

Opvallend zijn twee sprekers die zeggen te werken als klimaatonderzoeker of als projectleider voor duurzame energieprojecten.

'Een deceptie dreigt', zegt klimaatonderzoeker Steven van Heuven uit Engelbert. 'Er moeten in Nederland nog duizenden windmolens worden geplaatst om energiedoelen te halen. Hij spreekt van kortzichtige politiek die maatschappelijke weerstand oproept. 'Deze houding helpt niet mee in de energietransitie.'

Jimme Zoete uit Roodehaan - 'Ik ben adviseur en projectleider in duurzame energieprojecten' - is ook kritisch. 'Doe het niet, of doe het lokaal. Zorg dat bewoners deels eigenaar kunnen worden, zodat ze er ook de voordelen van kunnen ervaren.'

Vanuit de Groningse wijk Helpman komt het idee om in plaats van de zes grote molens bij Roodehaan, lagere turbines te plaatsen bij de gemeentelijke stort. 'Dat is al een verrommelde omgeving met een bedrijfsmatige uitstraling. Bovendien heeft het geen directe buren.'

Thies Dijkhuis

En dan is ook de stichting Het Groninger Landschap tegen de komst van de molens, die mogelijk tweedehands en daardoor zonder subsidie geplaatst worden.

'We zijn de erfgenaam van Thies Dijkhuis (de laatste boer van Euvelgunne die streed tegen de oprukkende stad -red) ', begint directeur Marco Glastra, 'en één van de geplande molens staat in zijn geliefde Hunzezone. Bij leven had hij dit vast niet over zijn kant laten gaan.'

Ook Glastra wijst op de vele vogels die door het gebied vliegen, wijst erop dat er 's nachts nooit vogels geteld zijn maar dat er dan wel 'ontzettend veel ganzen overvliegen in dit gebied.'

Gedicht

Hij wil ze dus niet, de windmolens. Net als iedereen die woensdagavond de moeite nam om de gemeenteraad van Groningen toe te spreken.

Michael de Boer uit Engelbert schreef er een gedicht over, met de veelzeggende titel 'Nee nee nee nee nee'. 'Windmolens horen hier niet, ze passen hier niet en je plaatst ze niet in een stedelijk gebied', was één van zijn zinnen.

De vraag is of de volksvertegenwoordigers van Groningen meegaan in de bezwaren. De molens helpen namelijk mee in het behalen van de energiedoelstellingen van de gemeente, die in 2035 energieneutraal wil zijn. De raad debatteert op 21 april voor het eerst over de molens: wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) verdedigt dan zijn plan.

'Sta even in mijn schoenen'

Eén van de sprekers, Inge Soelen, geeft de 45 volksvertegenwoordigers een, in haar ogen, wijze raad. 'Ik woon in de buurt van de molens, ze hebben een slecht effect op mijn persoonlijk leven en werkgeluk. Sta even in mijn schoenen en bedenk wat je dan zou doen. Ik denk dat je het antwoord wel weet.'

